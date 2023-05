nepszava.hu;



2023-05-02 13:53:00

Az MTVA nem hajlandó a párbeszédre, levette az általa kifogásolt képeket a Fortepan

A hírhamisító Papp Dániel a szokásos cinikus módján egymondatos üzenettel (nem beszélgetni kell, hanem a törvényeket betartani) intézte el a párbeszédre irányuló kérést. Az MTVA úgy rendelkezik néhai fotósok felvételeivel, hogy még a hozzátartozók kéréseit is felülírja.

Az MTVA nem volt hajlandó a párbeszédre, a Fortepan így levette a képeket, amelyek miatt a „közmédia” a szerzői jogokra hivatkozva jogi lépéseket helyezett kilátásba – derül ki a kedden megjelent interjúból, amelyet a Válasz Online készített Tamási Miklóssal, a Fortepan alapítójával.

Mint azt Tamás elmondta, szerencsére nem nagy veszteségről van szó, a 180 ezer fotóból álló archívumukból „mindössze” 30 képet távolítottak el az MTVA felszólítására. Hozzáteszi, a „közmédiának” 13 millió fényképfelvétele van, így nem tartja valószínűnek, hogy számukra ez nagy nyereséget jelentene, igaz, a hangsúly nem is ezen a 30 darab képen van.

A kérdésre, hogy miért került a Fortepan konfliktusba az MTVA-val, elmeséli, hogy tavaly megkereste őket Kieselbach Tamás műkereskedő azzal, hogy megjelentesse Friedmann Endre fotósnak, az MTI néhai, 2018-ban elhunyt munkatársának életművét. Bár szerző képeinek negatívjai az MTI-nél vannak, a szerző évtizedeken át másolatokat kért a saját képeiről, és hazavitte őket. Kieselbach ígéretet tett Friedmannak, hogy kiad egy könyvet a hagyatékából, és az volt az ötlete, hogy a képek egy része a Fortepanra is felkerülhetne.

Tamási elmondása szerint a 20 ezer képkockából több mint ötszázat be is szkenneltek, de mivel némi rossz előérzete volt, megkérdezte az MTVA-t, amely nagyon határozottan megírta, szó sem lehet erről, és azonnal perrel fenyegette a Fortepant. Az online archívum alapítója hozzátette, ennek megfelelően nem is jelentették meg a képeket. Ezután azonban kaptak egy hivatalos levelet az MTVA jogi osztályától, miszerint azonosítottak 31 darab olyan képet a Fortepanon, amely az ő tulajdonuk, s ha a portál nem szedi le őket, jogi útra terelik az ügyet. Harminc képet leszedtek, egynél azonban arra a megállapításra jutottak, hogy jogilag nem megalapozott a követelés.

A kérdésre, hogy miért hozták nyilvánosságra az ügyet, ha az MTVA a levél teljes titokban tartását kérte, Tamási azt válaszolta, a jogi út – amelyet egyébként nem is akartak vállalni – előtt érdemes lenne párbeszédet folytatni.

Mint mondja, az említett fényképek egyik csoportja a Rádió és Televízió Újság archívumából származik, ezeket a képeket egy szerkesztő mentette ki a Magyar Rádióból még a Bródy Sándor utcai korszakban. Az MTVA ezeknél azzal érvelt, hogy az újság egykori kiadójának ők a jogutódjai. A másik nagyobb csoport Bauer Sándor hagyatékából való, akinek hatezer fotója látható a Fortepanon. A felesége és lánya kereste meg őket a halála után azzal, hogy dolgozzák föl a hagyatékát, és tegyék hozzáférhetővé a nagyközönség számára.

Bauer hagyatékában több tízezer negatív volt, amelyet egy Népszínház utcai mosókonyhából hoztak el, továbbá papírképek, amelyeket beszkenneltek. Az MTVA ebben az esetben is ugyanarra alapozta a jogigényét, mint Friedmannál: mindketten alkalmazottak voltak, így az alkotásaik tulajdonjogával az MTVA rendelkezik.

A kérdésre, jogszerű volt-e az MTVA követelése, Tamási úgy felelt:

Hozzáteszi, ők nem kifejezetten csak erről a 30 képről, hanem az archívum felhasználhatóságáról szerettek volna párbeszédet folytatni. A felvetésre, hogy az MTVA érvelése szerint az archívumuk nyitott, megjegyzi, a „közmédia” egy fénykép egyszeri közléséért 15 ezer forintot kér, kivéve a magáncélú felhasználást. – Az utóbbi egy teljesen életszerűtlen kategória, arra vonatkozik, ha valaki kinyomtatná a fotót, és otthon feltenné a szobája falára bekeretezve, vagy a gépén tárolná – fogalmaz.

Mint kiemeli, ők ezzel szemben semmilyen anyagi haszonra nem tesznek szert a képek közléséből, az egyetlen céljuk, hogy a 20. századi magyar múlt vizuális dokumentumait megőrizzék, és digitálisan hozzáférhetővé tegyék mindenki számára.

– Azt gondoljuk, hogy ez közfeladat, amit egyébként közgyűjtemények, múzeumok végezhetnének el, de akár az MTVA is segíthetné. Az intézmény az egész története során közpénzből működött – mutat rá.

Miklósi elmondta, a javaslatuk az, hogy a felvételek mindössze egy százalékát szabadon lehessen felhasználni (ami ráadásul „egy fillérbe se kerülne”), erről is szerettek volna beszélgetni az MTVA-val. Ezután elmeséli, hogy levelet írt az MTVA vezérigazgatójának azzal a kéréssel, hogy üljenek le beszélgetni. Hozzáteszi, többször is beszélt telefonon az archívum szakmai vezetőjével, és úgy érezte, hogy nem zárkózna el a közös gondolkodástól.

A Fortepan alapítójának elmondásából ezután kiderül, hogy sajnos a hírhamisító Papp Dániel a maga szokásos cinikus módján egy egymondatos válasszal elintézte a megkeresést, miszerint „nem beszélgetni kell, hanem a törvényeket kell betartani”.