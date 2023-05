Á. B.;

2023-05-11 12:28:00

KDNP: Európa civilizációs lejtőre került

Tartanak egy konferenciát, hogy megállapítsák, szükség van a békére.

Nemzetközi béketárgyalásokat, illetve békekonferencia összehívását javasolta a magyar kormánynak Simicskó István a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) A béke több, mint a háború vége címmel rendezett konferenciája előtt csütörtökön Budapesten.

Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője a magyar állami hírügynökség, az MTI beszámolója szerint arról beszélt, hogy a béke most a legfontosabb központi kérdése nemcsak a magyar társadalomnak, hanem egész Európának és a világnak is. Jó lenne, ha hozzá tudnának járulni, akárcsak egy apró lépést is tudnának tenni a mielőbbi béke érdekében.

Simicskó István jelezte, a KDNP álláspontja következetes, a háború kitörése előtt annak elkerülését szorgalmazták, most pedig azt képviselik, hogy mielőbbi tűzszünetre és békére van szükség. Emellett pedig Európa civilizációs lejtőre került, spirituális válságban van. A kereszténydemokraták sokat szeretnének tenni azért, hogy ez a folyamat jó irányba megváltozzon. Egyúttal javasolta, hogy a magyar kormány kezdeményezzen nemzetközi béketárgyalásokat vagy egy békekonferenciát. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető főtitkára arról beszélt:

Jelezte: a tanácskozás kiváló alkalom, hogy elindítsák az összefogást a béke érdekében. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezető-helyettese, az MKDSZ elnöke rámutatott: 25. alkalommal rendezik meg a keresztény civil szervezetek találkozóját. 12 éve indult a konferenciasorozat, amelyen valódi civil szervezetek vesznek részt, akik mögött nincs politikai támogatás vagy szándék, hanem alulról szerveződő, egymástól különböző tömörülések.