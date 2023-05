Á. B.;

Ukrajna;Dmitrij Peszkov;orosz megszállás;

2023-05-11 14:33:00

Oroszország tulajdonképpen nem is folytat háborút a Kreml szóvivője szerint

Az ukrajnai orosz „különleges katonai művelet” célja a Donyec-medencében élők megvédése volt, ezt a feladatot az orosz fél részben teljesítette, részben viszont még nagyon távol van a teljes megvalósítástól - hangsúlyozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a boszniai szerb ATV-nek adott, csütörtökön közölt interjújában.

Mint a magyar állami hírügynökség, az MTI szemléjéből kiderül, hogy az úgynevezett „különleges katonai művelet folytatódik”, ami nagyon-nagyon nehéz, persze bizonyos célokat egy év alatt már sikerült elérni. azoknak az embereknek a biztonságát kellett garantálni, akik nyolc évig a saját országuk támadásainak voltak kitéve.

– Ezt a feladatot részben sikerült teljesítenünk, részben viszont még messze vagyunk a teljes megvalósítástól – fejtegette. Állítása szerint ukrán részről folytatódik a szegényítetturán-tartalmú lövedékek bevetése, továbbra is lövik a térséget. – Éppen ezért kellő távolságra kell visszaszorítanunk az ellenfelünket, és ezért folytatódik a hadművelet – magyarázta Dmitrij Peszkov. Rámutatott, hogy sikerült némileg demilitarizálniuk Ukrajnát, számos fegyvergyárat és -raktárt megsemmisítettek.

A Kreml szóvivője azt is közölte, hogy azért húzódik el a tavaly februárban kezdődött konfliktus, mert Oroszország voltaképpen nem is folytat háborút.

Magyarázata szerint „a különleges katonai művelet” Oroszország és Ukrajna konfliktusából indult, a Kremlnek meg kellett védenie az érdekeit, és lépnie kellett Ukrajna NATO-csatlakozásával kapcsolatban. Ezt követően viszont a NATO, az Egyesült Államok és az európai államok is belekeveredtek a konfliktusba, előbb közvetett, majd közvetlen módon is. – Oroszország túlságosan is nagy ország ahhoz, hogy így lehessen vele bánni, és túlságosan is erős ország ahhoz, hogy megadja magát – szögezte le végül a Kreml szóvivője.