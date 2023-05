nepszava.hu;

felújítás;Székesfehérvár;fellépés;buszmegálló;hatóságok;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;engedély nélkül;eltüntetés;

2023-05-11 17:39:00

Lesújtott a mézeskalács-huliganizmusra a székesfehérvári városgondnokság, csak az "Ultras Videoton" felirat maradt a helyén

A kutyapárt passzivistái múlt szombaton egy mézeskalácsház belsőt varázsoltak a bádogbódé belsejébe, hétfőre az egészet eltüntették, csak a csúf valóság maradt.

A székesfehérvári városgondnokság lesújtott a mézeskalács-huliganizmusra – tették közzé a Facebook-oldalukon legújabb városszépítő akciójuk végeredményét a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Fejér megyei passzivistái, akik múlt szombaton láttak hozzá az egyik városi buszmegálló felújításához, ahogy írták, mézeskalácsház-stílusban. – Szeretnénk megköszönni a városgondnokság fantasztikus, gyors és precíz munkáját, még soha ilyen gyorsan nem sikerült visszaállítani az eredeti állapotot – jegyezték meg.

A posztokon mellékelt felvételeken régi parasztházbelsőt idéző népi motívumok láthatók, illetve egy az utasokat bátorító, tanulságot is hordozó falvédőszöveg is: „Nyugi, nem késted le, túl korán jöttél a következőhöz”. De a szokásos feljelentők, akikre a parlament még jogszabályt is alapozott – Novák Katalin államfő visszaküldése miatt még nem lépett hatályba a magyar életmód védelméről szóló törvény – nem vártak sokáig, értesítették a hatóságokat.

– Sajnos lakossági bejelentés alapján kijöttek hozzánk a rendőrök, megkérték hogy engedély hiányába függesszük fel a tevékenységünket. Sebaj, gondoltuk pár nap múlva befejezzük. A városgondnokság egészen máshogy gondolta, ugyan hétfőn leszedték az összes táblát amit addig sikerült felszerelnünk – vázolták a kétfarkúak, hogy mit értek el az akciójukkal, megjegyezve egyszer már írtak hasonló ügyben a városgondnokságnak, de válaszra se méltatták őket, ezért az engedélykérés sajnos számukra nem járható az az út. Azt azért közölték, hogy készülnek a 2024-es önkormányzati választásra, Székesfehérváron is.

Az ügy pikantériája, hogy míg a kutyapárt díszítését elbontották, az "Ultras Videoton" firkálmány a helyn maradhatatott.