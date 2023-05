Á. B.;

diáktüntetés;Társaság a Szabadságjogokért;Karmelita kolostor;

2023-05-11 16:57:00

Kilenc eltakart arcú diáktüntető képviseletét vállalta el a TASZ

A jogvédő szervezet szerint ugyanis indokolatlan velük szemben a büntetőeljárás.

Kilenc olyan fiatal képviseletét vállaltuk, akiket a múlt héten a Karmelita kolostornál előállítottak vagy igazoltattak az arcuk eltakarása miatt, és panaszeljárást is tervezünk a rendőrség aránytalanul erőszakos fellépése miatt - közölte lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásában a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).

Ebben emlékeztetnek, hogy múlt héten már másodjára vetettek be könnygázt a tüntetők ellen, többeket pedig előállítottak. A szervezet jogi megfigyelői végig jelen voltak a megmozduláson, folyamatosan elérhető volt forródrótjuk, s ügyvédük is készenlétben áll segítséget nyújtani a tiltakozóknak. Volt olyan előállított kiskorú, akivel szülei sem beszélhettek.

Kilenc fiatal ellen az arcuk eltakarása miatt indítottak büntetőeljárást, az ő képviseletüket vállalta el a TASZ. Ugyanis indokolatlannak tartják, hogy a maszk viselése büntetőeljárást von maga után. A legtöbben a könnygáz ellen védekeztek azzal, hogy eltakarták az orrukat és a szájukat, de van köztük olyan is, aki posztkovidos tünetek miatt hord egészségügyi maszkot.

Kitértek arra is, hogy a május 19-ére meghirdetett tüntetésen is jelen lesznek a szervezet megfigyelői, emellett forródrótjuk is élni fog.