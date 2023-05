nepszava.hu;

rendőrség;nyomozás;Sopron;csaló;elmebeteg;csalás;

2023-05-12 11:04:00

Szeretőjük lett, aztán több millió forintot csalt ki két nőtől egy magát sikeres, befolyásos vállalkozóként bemutató soproni férfi

A két áldozat nem tudott egymásról. Egyiküktől 7 millió forintot, a másiktól 5,5 millió forintot csalt ki azzal az ürüggyel, hogy ki tudja fizetni hatalmas öröksége illetékét. Amikor lebukott, és az egyikük kérdőre vonta, a férfi azt mondta, hogy „ő titkos ügynök, és a nő miatt vége a karrierjének”.

Befejezték a nyomozást, és átadták az iratokat az ügyészség részére a budapesti rendőrök annak a soproni férfinak az ügyében, aki több millió forintot csalt ki két, egymásról nem tudó barátnőjétől azzal az ürüggyel, hogy ki tudja fizetni hatalmas öröksége illetékét – írja a police.hu.

A nyomozás adatai szerint H. Szabolcs egy internetes társkereső oldalon keresztül ismerkedett meg a két nővel 2019-ben. A férfi álnéven, S. Szabolcsként mutatkozott be áldozatainak, mindkettejüknek magát, mint több nyelven beszélő, sikeres vállalkozót és üzletembert mutatta be, akinek reklám- és rendezvényszervező cége, több hazai és külföldi ingatlanja van, és a családjáé egy borászat is. Ezt fokozta a befolyásos politikai kapcsolatairól és a Sopronban köztiszteletnek örvendő családjáról szóló fikcióival is.

A férfi később saját apja valótlan halálhírével, valamint az anyja romló egészségügyi állapotáról szóló mesével próbált együttérzést ébreszteni barátnőiben, majd azt mondta nekik, hogy apja után több százmilliós örökség vár rá, amelyért azonban illetéket kell fizetnie. Egyiküktől 7 millió forintot, másikuktól 5,5 millió forintot csalt ki ezzel az ürüggyel.

A férfi ezután újabb hazugságként arról számolt be, hogy az anyja is meghalt. Végül emiatt bukott le, egyik barátnője ugyanis találkozott a halottnak hitt nővel, majd rájött, hogy a férfi nem csak ezzel kapcsolatban szedte rá, de egy másik nővel is kapcsolatot fenntart. A két nő szembesült vele, hogy tudtukon kívül mindketten a férfi barátnői, aki ugyanazzal a mesével csalhatott ki tőlük milliókat. Amikor egyikük kérdőre vonta, a férfi azt mondta, hogy „ő titkos ügynök, és a nő miatt vége a karrierjének”.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Kapitánysága csalás gyanúja miatt folytatott nyomozást H. Szabolccsal szemben. A férfi a pénzt egyik sértett részére sem fizette vissza. A csaló a kihallgatás során tagadta a bűncselekményeket, érdemi vallomást nem tett.