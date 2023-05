Kuklai Katalin;

motor;közúti baleset;vezetéstechnika;balesetmegelőzés;

2023-05-13

Évente 1300-1400 motoros sérül meg közlekedési balesetben, többnyire vétlen félként. Számuk májusban és augusztusban ugrik meg jelentősen. Két hét kihagyás is számít, a berögzült rutinok kopnak.

– Magázódjunk a motorral, mert ha egyszer letegezzük, akkor megharagszik, aztán baj lesz! – tanácsolja Németh Roland.

A Hungaroring vezetéstechnikai tanpálya instruktora emlékeztetett, a legnagyobb probléma a motorosoknál, hogy ez egy szezonális közlekedési mód. Valójában már két hét kihagyás is számít, a berögzült rutinok kopnak. Értelemszerűen nem felejt el motorozni a pilóta, de a finommotorikus mozgások tompulnak. Aki pedig egész télre leteszi a járművet, az tavaszra egészen biztosan elszokik tőle. A motor ugyanazt fogja tudni, a motoros viszont nem, ő csak azt hiszi, hogy ugyanazt tudja. Belemegy egy előzésbe, és nem tudja felbecsülni a motorja gyorsulását, illetve a szemből érkező autós távolságát, de a követési távolság be nem tartása is rendszeres baleseti forrás, vagy ha valaki túl gyorsan megy bele a kanyarba. „Éppen ezért mindenkinek azt javasolom, hogy ráhangolódással indítsa a szezonját, mindegy, hogy ez tavasszal vagy nyáron kezdődik számára. Jó, ha elmegy egy tréningre, mert a külső szakember látja, milyen rossz berögződései vannak, mit kellene még csiszolni. Még Valentino Rossi (sokszoros bajnok olasz motorversenyző – a szerk.) is mindig azt mondta, hogy még tanulja a motorozást. A közúti közlekedés egy nagy társasjáték, sok szereplővel. Nem azt kell nézni, hogy ha baleset történik, ki a hibás, mindenkinek figyelni kell a másikra. Ha a másik hibázik, akkor nekem kell kivédenem” – tette hozzá a szakember.

– Nem azt kellene nézni, hogy mibe nem akarok belemenni, hanem hogy ezt hogyan tudom kikerülni. A motoros sokkal védtelenebb egy ütközés esetén, mint egy autós, ezért mindenáron arra kell törekedni, hogy elkerülje a becsapódást, inkább például csússzon ki oldalra, az kevésbé veszélyes, abból nagyobb eséllyel tud felállni, mint egy ütközésből.

A hosszabb leállás utáni első motorozás előtt mindenképpen érdemes alaposan átvizsgálni a járművet, még abban az esetben is, ha szervizelve tettük pihenőre – javasolta az instruktor. Nagyon fontos a futóművek, a gumikban a levegőnyomás ellenőrzése. „Amikor tanfolyamra jártunk, megtanultuk, hogy kéthetente ajánlott, havonta kötelező. De miután senki nem ellenőrzi, hogy megtesszük-e, hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni. Pedig nagyon balesetveszélyes, ha az első abroncsban alacsony a nyomás, a motor nem akar kanyarodni. A fékeket, az irányjelzőt, a világítást elvileg minden elindulás előtt ellenőrizni kellene. Amikor elindulunk, az alap a megfelelő ruházat. Ha csak egy körre megy el valaki, akkor is fel kell venni a motorosruhát, bukósisakot. Először rövidebb utakat tegyünk meg, lassan, óvatosan, hogy újra összeszokjunk a motorral. Amire sokan nem gondolnak, hogy tavasszal, amikor már szépen süt a nap, az útfelület attól még hideg, és más lesz a tapadás. Emellett a motorvezetés nagyobb koncentrációt igényel, mint az autóvezetés, hamarabb fárad el a pilóta, növekszik a reakcióideje, ezért érdemes gyakrabban beiktatni pihenőt is egy hosszabb út során.”

Plusz odafigyelést igényel, ha valaki nem egyedül motorozik, hanem felültet maga mögé egy utast. Ilyen esetben teljesen megváltozik a futómű geometriája, több terhelés jut hátra, ez kanyarban, kigyorsítás és fékezés közben egyaránt megváltoztatja a motor viselkedését – figyelmeztetett Németh Roland. „Ha valaki egy autóba ül be utasként, csak beköti a biztonsági övét, és kész. A motorokon azonban típustól függően eleve máshogy kell elhelyezkedni. Itt elengedhetetlen, hogy indulás előtt a sofőr és az utasa beszélje meg, hogy mit kell tenni. Az utasnak kapaszkodnia kell vagy a motoron, vagy pedig a sofőr derekánál, csípőjénél, és lehetőség szerint mozdulatlanul ülni, mint egy csomag. Ha mozog az utas, akkor viszont mindig a sofőr mozgását kövesse, kanyarban vele együtt dőljön be.”