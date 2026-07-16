A közlekedési és beruházási miniszter a kormány honlapján hirdetett társadalmi egyeztetést. A válaszok alapján mérlegelik majd a szükséges változtatásokat.
A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat új, a Magyar Fejlesztési Bank támogatásával létrehozott videósorozata azt mutatja be, hogyan kerülhetők el egyszerűen a súlyos sérülések.
Évente 1300-1400 motoros sérül meg közlekedési balesetben, többnyire vétlen félként. Számuk májusban és augusztusban ugrik meg jelentősen. Két hét kihagyás is számít, a berögzült rutinok kopnak.
A rendőrség nyomoz, de egyelőre bizonytalan, hogyan óvható meg a főváros által tervezett, a várost behálózó sebességmérőkamera-rendszer.
A magyar rendőrség csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által Seatbelt elnevezéssel indítandó, március 6. és 12. között tartó fokozott ellenőrzéshez.
A kisfilmben két fiatal kipróbálja egyikük új autóját, amivel aztán nagy sebességgel egy busznak csapódnak.
Az év első hat hónapjában összesen 3815 otthonban keletkezett tűz, 263 esetben panellakásban.
Tántorgó élőholtakként ábrázolja a telefonozó fiatalokat új kampányában az ORFK, akiket az sem érdekel, ha elütik őket. A videóban a gázoló tűnik áldozatnak.
Sokat romlottak az idén a baleseti statisztikák, falunyi ember veszett oda az utakon, ezért újszerű közlekedésbiztonsági akciót indított az Autós Nagykoalíció nevű szervezet.
Egyszerre mementók és a kerékpáros balesetek megelőzésének Magyarországon még formabontónak számító eszközei azok a "szellembiciklik", amelyek első példányait csütörtökön mutatták be Jász-Nagykun-Szolnok megyében.