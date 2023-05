Králik Emese;

kutatás;vidék;urbanizáció;falu;kiköltözés;

2023-05-14 18:45:00

A mi kis városfalunk: ismeretlenbe vág bele a vidékre költözők harmada

A vidéki élet romantikája időről időre meglegyinti a városi embert. A falvak elnéptelenedését azonban ez aligha állítja meg, amint a statisztika szerint az állami letelepedési támogatás sem. A pénz nem minden. A munka léte vagy közeli elérhetősége viszont az: sokan a tömegközlekedés alapján választanak maguknak vidéki terciát. Felkészülve azonban így is kevesen vannak arra, ami egy hamisítatlan (tehát nem elővárosias) faluban várja őket: a jószágnak nem illata van, és a kutya csahos. Anélkül is, hogy törvénybe iktatnák. A téma kutatója jó gyakorlatokat is ismer.

– Több kiköltözési hullám volt – mondja Vasárus Gábor geográfus. – Az első a rendszerváltás után, két változata párhuzamosan zajlott, más-más okból. Az egyik volt a jóléti szuburbanizáció, amikor a középosztálybeli családok menekültek a városból, a zajból. A másik, amikor a legszegényebbek kiszorultak a városokból a költségek miatt és vidékről érkeztek sokan a városok peremére a munka reményében. A felkapott helyekre a tehetősebbek, az olcsóbbakra a szegényebbek költöztek.

Kis faluból nagy faluba

A falusi csok nem hozott sok újdonságot. Ugyanaz történik, mint korábban: az emberek faluból faluba költöznek, de úgy, hogy közelebb legyenek a városhoz, azaz a falusi csok mégiscsak a városokba áramlást könnyíti meg. Vasárus Gábor, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) munkatársának szakmai állásfoglalását mintha a számok is alátámasztanák. A Központi Statisztikai Hivatal tavaly népszámlálást végzett, és bár egyelőre csak előzetes adatok vannak, azok beszédesek. Ezek szerint a községek 100 ezres bevándorlási többletet könyvelhettek el, de úgy, hogy az összlélekszám ezeken a kisebb-nagyobb településeken tíz év alatt 2,92 millióról 2,87 millióra csökkent.

A kutató mindezt azzal is árnyalja: a kiköltözők nem is feltétlenül egy adott „célváros” szomszédságát választják, hanem a közlekedést is figyelembe veszik. A Kecskeméten dolgozó talán azért vesz Kiskunfélegyháza mellett házat, mert busszal kényelmesen eljut a megyeszékhely ipari parkjába. A másik irány, amikor falvak helyett a városokhoz tartozó külterületekre mennek, mert az olcsó, csak még rosszabb az infrastruktúra. Ráadásul a statisztika őket nem is számolja bele az elővárosi migrációban.

A kutyafajtáját!

A kiköltözés konfliktusok forrása néhány helyen.

A helyiek pedig a megszokott életformát igyekeznek folytatni: állatot tartanak, reggel 6-kor kezdik a flexelést, fűnyírást. Egy-egy eset még nem tűnik súlyosnak, de amikor már századszor vesznek össze, valódi gyűlöletcunami alakul ki. A vizsgált települések némelyikében a helyi közösség teljesen ketté szakadt, és egyáltalán nem álltak szóba egymással. Erre példaként a kutató akár ötven különböző lakóterületet is felsorolhatna, de nem teszi: senkit nem akar megbántani.

Az építkezés is megér egy misét. Főleg az Alföldet érintő probléma, hogy sokan nem számolnak a belvízzel.

Tavasszal aztán nem folyt el a csapadék, feláztak a gipszkarton házak, a szomszéd vályogháza, és ebből ordas viták lettek. Nem akarom megnevezni a települést, de volt, hogy konkrétan ilyen ügy miatt vasvillával hasba szúrt egy ember egy másikat – mond extrém példát az ellenlábasság szélsőségére Vasárus Gábor.

Máshol meg az autók okoznak súrlódást. A falvakban általában az évtizedekkel korábban épült, leromlott állagú, sok helyen egysávos utak vannak, amelyek a helyi autó- és kerékpárforgalmat korábban gond nélkül kiszolgálták. Aztán megjelennek a beköltözők a súlyos terepjárókkal, akár gyorshajtással tetézve, és az utak fénysebességgel kezdenek tönkre menni. Vagy amire nem is gondolnánk, feszültségforrás a két tábor között: a kutya. A helyieknek általában házőrzésre alkalmas németjuhászaik vannak, a városiaknak ölebeik.

A kutató tapasztalatai szerint ott alakultak ki a durva konfliktusok, ahol rosszul kezelte a helyzetet a falu vezetése és a helyi közösség, ahol nem volt koncepció a beérkezők integrálására. Ilyenkor nem szeretik a falu lakói bevallani, hogy nem barátságos a légkör. Amikor kérdi, azt mondják, a közvetlen szomszéddal jó a viszony, ha egy távolabb élőről érdeklődik, akkor az már az „ott fulladjon meg” kategória.

Trendinek lenni stabilan

– Amikor Győr, Szeged, Zalaegerszeg és Hódmezővásárhely környékén készítettem felmérést, a kiköltözők 70 százaléka azt válaszolta, hogy tudja, mibe vág bele. Néhányan már csak a váltás után szembesültek a valósággal. Sok válaszadó a kert miatt költözött, de mivel napi két órát ingáznak a munkahelyükre, éppen a kertre nem marad energiájuk. Ez a szegényebbeknek a nagyobb gond, akik a saját terméssel spórolni szerettek volna. Ráadásul a régi, reciprocitáson alapuló közösség – amikor szívességből kisegítették egymást: adok egy lisztet és ha én leszek megszorulva, én is kapok – szintén megszűnt az újak beköltözésével – összegez a KRTK munkatársa.

A kiköltözők körében rendkívül népszerű falura kiváló példa a három város viszonylagos közelségében fekvő Csongrád-csanádi Derekegyház. Szabó István polgármester azt mondja: az elmúlt években talán 20 fiatal család telepedett le náluk, mert a közösség befogadó, a szolgáltatásokat megtalálják. A legkisebb gyerekek száma körülbelül 40, a bölcsődében sorba kell állni a helyért, a faluban 30-35 óvodás is van. Ám a trendet csak akkor lehet megtartani, ha az elkövetkező évtizedekben ugyanilyen vonzó marad a település, vonjuk le a következtetést Vasárus Gábor magyarázatából. Külföldi példára hivatkozva mondja,

Érzékletes példa az amerikai Detroit, ahol a szuburbán rész teljesen kiürül, mert a lakosság százezerszám ment el a munkahelyváltás és a kiöregedés miatt. Véleménye szerint Magyarországon is ez lesz a jellemző: egy időszakos megfiatalodást jelentős elöregedés követi majd, és a szétszórt területeken sokkal nehezebb lesz az idős embereket ellátni majd e század végén.