2023-05-12 18:12:00

Nyomozást indított a rendőrség, miért nem ért ki időben a mentő Gálvölgyi Jánoshoz

Ismeretlen tettes ellen zajlik a felderítés.

Nyomozást indított a rendőrség azután, hogy Gálvölgyi János szerdán rosszul lett, ám nem érkezett meg hozzá a mentő – értesült a Magyar Nemzet.

Akormánypárti lap azt írja, hogy a hírhedt feljelentő, Tényi István fordult a hatóságokhoz. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) arról adott tájékoztatást, hogy foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Gálvölgyi János szerda délelőtt lettrosszul az otthonában. Légzési nehézségei támadtak, mentőt hívtaK hozzá, de mivel nem érkezett meg, az egyik lánya vitte be. A színművész először a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára, utána a Semmelweis Egyetem intenzív osztályára került. Jelenleg is az intenzív osztályon ápolják, súlyos, de stabil állapotban van. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vizsgálata szerint a mentésirányító rosszul döntött, amikor nem az életveszélyes kategóriába sorolta az esetet.