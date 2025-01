A hülye emberek nem tudják, hogy hülyék, ez a szép az életünkben

Groteszk rémtörténetet, nyomasztó társadalmi drámát mutat be ma Győrben a Vaskakas Bábszínház és az Orlai Produkciós Iroda. Ladislav Fuks A hullaégető című regényét Gálvölgyi Judit alkalmazta színpadra. A főszereplő Gálvölgyi János Pelsőczy Rékát kérte fel a rendezésre. Fuks regényéből 1968-ban nagy sikerű csehszlovák film is készült. Érdekesség, hogy a film címszereplőjének, Rudolf Hrusinszkynek a magyar szinkronhangja Gálvölgyi János volt. Megérintette az alkotás képi világa, megmaradt benne a morbiditása, de most már tudja, hogy akkor semmit nem értett belőle, mondta el lapunknak a színművész. Az előadás kapcsán az egyén felelősségéről, a tisztességről is beszélgettünk Gálvölgyi Jánossal és Gálvölgyi Judittal.