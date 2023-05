nepszava.hu;

oktatás;vezetők;iskolák;Nizza;XVI.kerület;intézmények;Kovács Péter;tankerület;tanulmányút;

2023-05-12 22:05:00

Közpénzből Nizzában tanulmányozhatják a XVI. kerületi tankerületi és intézményi vezetők, hogy milyen is a szabad oktatás

Miközben a helyi iskoláknak színes nyomtatóra sem futja, Kovács Péter, a pesti városrész fideszes polgármestere tradícióra, megbecsülésre hivatkozik. Az egyelőre titok, hogy hány embert utaztat az önkormányzat és mennyiből.

Nizzába utaztatta tanulmányi kirándulásra a XVI. kerületi önkormányzat az észak-pesti tankerület vezetőjét és több általános iskola igazgatóját – számolt be a helyi oktatási vezetők számára szervezett tanulmányútról az RTL Híradó. Az azúrkék tengeréről, csodás partjáról, a riviéráról és a filmfesztiváljáról híres dél-franciaországi városba való utazás ellen az érintettek nem igen tiltakoztak, de a hazai iskolákban egyre nehezebb körülmények között dolgozó pedagógusok nem voltak annyira lelkesek a televízió szerint.

A RTL-nek névtelenül nyilatkozó egyik kerületi pedagógus szerint: jobb helyre is mehetne az utazásra szánt pénz, például vehetne színes nyomtatót vagy más oktatási az iskoláknak az örkormányzat. Azt a tanár elismeri, hogy az épületeket a kerület rendben tartja, de jelenleg olyan a helyzet, hogy már a krétákat, a táblafilceket is a tanároknak maguknak kell beszerezniük. Az adott intézményben egy-egy nyomtató és fénymásoló van, de a vezetők nem nézik jó szemmel, ha egy kicsit többet használják azokat, mert „nagyon nagy spórolásban kell lenni”. Egy másik pedagógus arról számolt be, hogy „nem az első eset, gyakorlatilag minden évben utaznak valahová”.

Vajda Zoltán MSZP-s országgyűlési képviselő szerint szerencsétlen dolog és nem helyes intézményvezetőket és tankerületi vezetőket utaztatni, amikor heti szinten tüntetnek diákok és pedagógusok az oktatás egyre romló színvonala miatt. Kovács Péter, a kerület fideszes polgármestere az RTL Híradó megkeresésére elismerte az utaztatást, de arra nem válaszolt, hogy pontosan hányan utaztak, és arra sem, mennyibe került mindez az önkormányzatnak.

A polgármester nyilatkozat helyett végül írásban válaszolt hosszasan, aminek lényege, hogy „a XVI. kerületi önkormányzatnál évtizedes tradíció a pedagógusok megbecsülése”. Felsorolásában szerepelnek kitüntetések, pedagógiai napok, rendezvények, jutalmak, iskolafelújítások. –Szintén évtizedes tradíció az évenként megszervezésére kerülő Intézményvezetői tanulmányút, melynek keretében az iskolaigazgatókkal közösen megismerhettük a német vagy a spanyol oktatási rendszert. Idén Franciaország (Nizza) lett a tanulmányút célpontja – fűzte hozzá Kovács Péter, aki szerint az útra minden kerületi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője is elmehetett, sőt a tanulmányút egyben csapatépítő rendezvénynek is tekinthető.