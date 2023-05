Az ukránok leglevesebb egy kilométert előrenyomultak Bahmutnál

M.A.;

Oroszország;Ukrajna;háború;

2023-05-13 16:21:00

Az oroszok állítólag kivonulnak a térségből.

Ukrajna visszanyert legalább egy kilométernyi területet a hónapok óta ostromlott Bahmutnál, miközben az oroszok állítólag kivonulnak a térségből – írja a The Guardian.

A brit védelmi minisztérium Twitteren közölte: az elmúlt négy napon az orosz 72. különleges lövészdandár csapatai valószínűleg rendezetlenül kivonultak a bahmuti hadművelet déli oldalán. Kiemelik, hogy a 72. különleges lövészdandár része az orosz 3. hadtestnek, egy 2023 őszén létrehozott alakulatnak, melyet „alacsony harci morál és korlátozott harci hatékonyság” jellemez. Szerintük az, hogy a 72-es lövészdandárt egy ilyen fontos területen vetették be rávilágít arra, hogy komoly hiányosságai vannak az orosz hadseregnek.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2023.



