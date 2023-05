Kórházban ápolják Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt

nepszava.hu;

2023-05-14 17:10:00

Vlagyimir Putyin legfőbb szövetségesét még szombaton vitték be a Minszk melletti intézménybe, feltehetően legyengült állapotban.

Aljakszandr Lukasenkát egy Minszk melletti kórházba szállították, feltételezések szerint rossz egészségi állapotban – számolt be az ukrajnai angol nyelvű Kyiv Independent a belarusz elnökkel történtekről az Oroszországgal szövetséges országban működő Euroradio és a Belarusian Hajun projekt nevű tényfeltáró szervezetre hivatkozva.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a Beluruszban diktatórikus rendszert működtető politikusnak pontosan mi a baja, csak annyit tudni, hogy az elnök konvoja helyi idő szerint szombaton 19 óra körül érkezett meg a kórházba, ezalatt a klinika bejáratát és a hozzá vezető utakat fegyveresek zárták le.

A héten Lukasenka Moszkvában nyilvánosan együtt ünnepelte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és a Független Államok Közösségének országainak vezetőivel a győzelem napját. Az eseményen feltűnt „nyilvánvaló testi gyengesége”, és a többi ünneplő vezetővel szemben egyedül őt kellett körbevezetni azon a kis kerületen, ahol az esemény zajlott, ráadásul nem vett részt Putyin hivatalos ebédjén sem. A Reuters szúrta ki, hogy jobb kezén egy kötést viselt, de rosszullét jelét nem mutatta. Ugyanakkor a Vörös téren, szakítva a hagyományokkal, és katonai egyenruhája helyett öltönyt viselt, és beszédet sem mondott.

Lukashenko didn’t attend the ceremony honoring the state flag, coat of arms and anthem, which is now held on State Flag Square in Minsk.

Prime minister Roman Golovchenko made a speech instead of the dictator. pic.twitter.com/gUyk5RUbBZ