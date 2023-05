P. L.;

cenzúra;tüntetők;állami média;Novák Katalin;

2023-05-15 15:26:00

Az állami médiát nem érdekelte, hogy Novák Katalin tíz percet beszélt a tüntetőkkel szemtől szembe

Persze, miért is lenne fontos.

Nyílt napot tartottak a Sándor-palotában a hétvégén Novák Katalin köztársasági elnök beiktatásának egyéves évfordulója alkalmából. Az eseményről az állami média is beszámolt, egy apró részletet azonban mintha elfelejtettek volna - vette észre a Telex.

A bő két és fél perces anyagban egyebek között elhangzik, hogy az államfő az épület előtt köszöntötte a sorban állókat és akivel csak tehette, kezet fogott, rengetegen kértek közös fotót és aláírást tőle, a „legszerencsésebbeknek” pedig ő mutatta be a Sándor-palota érdekességeit.

A Sándor-palota kommunikációs igazgatóját idézve megemlítették azt is, hogy a hétvégi rendezvény a köztársasági elnök politikáját szimbolizálja, utalva ezzel a polgárok előtti nyitottság fontosságára is. E nyitottság azonban az állami médiára már úgy tűnik, nem éppen jellemző: arról ugyanis egy árva szó sem hangzott el, hogy az államfőt a Sándor-palota előtt tüntetők egy csoportja is megtalálta, s meg is osztották vele véleményüket az oktatás egyre romló helyzetéről, valamint az Orbán-kormány által tervezett státusztörvény várható hatásairól.

A találkozó alkalmával a köztársasági elnök - fideszes, illetve Fidesz-közeli szereplőkhöz képest valóban szokatlanul közvetlen módon - meghallgatta a panaszokat, ugyanakkor széttárta karját a jelenlévők felé, mondván, hogy ha nem tárgyal velük senki, akkor az a baj, ha meg ő beszélgetni jön, akkor az propaganda. A tanárok szóvivője ugyanakkor elmondta, hogy 2013 óta a kormánytól propagandán kívül nem kaptak mást, és most valódi beszélgetést, tárgyalást szeretnének a valódi döntéshozókkal, nem pedig a felülről kijelölt Magyar Nemzeti Pedagógus Karral, amelynek vezetői azt akarják elmagyarázni nekik, hogy miért jó a státusztörvény, amikor nem jó.

Akik azonban tehát az állami médiából tájékozódnak, most sem tudtak meg az égvilágon semmit a közélet szempontjából releváns történésekről. Azt viszont megtudhatták, hogy nagy volt az érdeklődés a nyílt napon, hosszú volt a sor, nagyon örültek a látogatók, leszámítva egy idős nőt, aki nem hozott magával fényképezőgépet.