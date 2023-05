MTI-Népszava;

Ukrajna;Egyesült Királyság;harci repülőgépek;Volodimir Zelenszkij;Rishi Sunak;orosz-ukrán háború;

2023-05-15 19:28:00

Rishi Sunak: Nem készül az Egyesült Királyság harci repülőgépeket átadni Ukrajnának

Rishi Sunak brit kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Chequersben.

Az Egyesült Királyság nem készül harci repülőgépek átadására Ukrajnának - erősítette meg a brit kormányfő szóvivője, miután Rishi Sunak fogadta hétfőn a rövid látogatáson az országban tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Sunak és Zelenszkij Chequersben, a brit miniszterelnökök Londontól 65 kilométerre északnyugatra lévő vidéki rezidenciáján ült tárgyalóasztalhoz.

Rishi Sunak londoni hivatala közölte a találkozóról kiadott közleményében, hogy az Egyesült Királyság további több száz légvédelmi rakétát, illetve pilóta nélküli légi eszközt ad át Ukrajnának. A Downing Street ismertetése szerint az utóbbiak között új, 200 kilométert meghaladó hatótávolságú támadó drónok is lesznek.

A tájékoztatás szerint Sunak a hétfői találkozón részletesen is ismertette az új védelmi csomag tartalmát Zelenszkijjel. Ezeket az eszközöket London a következő hónapokban szállítja. A felszerelések segítik majd a várt ukrán katonai előrenyomulást az orosz erőkkel szemben - fogalmazott hétfői tájékoztatásában a brit miniszterelnöki hivatal.

A brit kormány már a múlt héten bejelentette, hogy hosszú hatótávolságú rakétákkal is ellátja az ukrán fegyveres erőket. Ben Wallace védelmi miniszter a londoni alsóház képviselőinek adott tájékoztatásában elmondta: a brit védelmi tárca Storm Shadow típusú rakétákat szállít Ukrajnának. A gyártó által szolgáltatott adatok szerint e fegyvertípus hatótávolsága 250 kilométer. Wallace ismertetése szerint e rakétatípus kizárólag hagyományos töltetek szállítására alkalmas, hosszú hatótávolságú precíziós eszköz, amely kiegészíti az Ukrajnának már korábban átadott hasonló fegyverek, köztük a HIMARS és a Harpoon rakéták nyújtotta védelmi képességeket.

A Downing Street hétfői tájékoztatása szerint a London által átadott katonai felszerelések hatékonyságát kiképzési programokkal és gazdasági támogatással is növelni kell. A londoni kormányfői hivatal felidézi, hogy a brit fegyveres erők tavaly 15 ezer ukrán katonának nyújtottak hadszíntéri képességfejlesztő képzéseket. Az Egyesült Királyság új képzési programot is kidolgoz ukrán pilóták számára, ezzel is elősegítve, hogy Ukrajna új, NATO-szabványoknak megfelelő, F-16-os harci repülőgépekből álló légierőt építhessen ki - áll a Downing Street hétfői ismertetésében.

Brit hivatalos forrásból most tettek először konkrét említést arról, hogy Ukrajna F-16-os repülőgépeket kaphat. A Downing Street úgy fogalmaz hétfői tájékoztatásában, hogy az Egyesült Királyság a nyáron alapszintű repülési képzést indít ukrán pilótáknak, és London e programmal párhuzamosan együttműködésre törekszik más országokkal F-16-osok szállítása érdekében. Az ismertetés nem tér ki arra, hogy ezeket a repülőgépeket mely országok adnák át Ukrajnának, és mikor.

A Chequersben tartott kétórás hétfői találkozó után Zelenszkij mindazonáltal kijelentette, hogy felvetette a brit kormányfőnek nyugati harci gépek ukrajnai szállítását. Az ukrán elnök szavai szerint ez nagyon fontos téma, mivel jelenleg Ukrajna nem tudja ellenőrzése alatt tartani a légterét. Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy várakozása szerint az ügyben hamarosan „nagyon fontos döntések” hangzanak majd el, „de ezen még egy kicsit dolgoznunk kell”.

A brit kormányfő szóvivője hétfőn mindazonáltal megerősítette azt a korábban is többször kinyilvánított londoni álláspontot, hogy az Egyesült Királyság nem tervezi harci repülőgépek átadását Ukrajnának. Rishi Sunak maga is úgy fogalmazott a tárgyalás után, hogy a katonai repülőgépek átadása nem egyszerű ügy.

Zelenszkij előzőleg februárban járt Londonban, és a brit parlament két házának tagjai előtt tartott akkori beszédében úgy fogalmazott, hogy Ukrajna harci repülőgépek formájában „szárnyakat kér” szabadságának védelméhez. A londoni miniszterelnöki hivatal azonban akkor is meglehetősen tartózkodó módon reagált az ukrán elnök kérésére, hangsúlyozva, repülőgépek szállítása csak hosszútávú megoldásként jöhet szóba, és Ukrajnának most a rövidtávon elérhető védelmi kapacitások megszerzésére van a legnagyobb szüksége.