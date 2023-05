M.A.;

megafon;Trombitás Kristóf;

2023-05-16 09:10:00

Egyre biztosabb, hogy tényleg Trombitás Kristóf szerepel a karlendítős fotón, Bohár Dániel tíz perc alatt sem tudott válaszolni a kérdésre

A Pécsi Stop megtalálta a fideszes megmondóember ballagási fotóját. Bohár Dániel megfutamodott a kérdések elől.

Nemrég lapunk is beszámolt arról, hogy egy karlendítős fotó landolt a Gulyáságyú Média postaládájában, amely minden jel szerint Trombitás Kristófot, a feltehetően közpénzhegyekből funkcionáló, puritán kormánypropagandát arcba toló Megafon egyik beszélőfejét, egyben az '56-os szabadságharcosok nevét bitorló Pesti Srácok munkatársát ábrázolja.

Az ominózus fotón Trombitás Kristóf még fiatalabb korában látható, azóta némileg megváltozott a fizimiskája, így a Pécsi Stop stábja utánajárt a fotó eredetiségének. Ellátogattak abba a pécsi gimnáziumba, ahol érettségizett, és megtekintették a ballagási fotóját, melyen igen feltűnő egyezés látható:

Ezután megkeresték a kormányzati influenszer Bohár Dánielt, hogy megtudják, mi a véleménye kollégája fotójáról. Kiderült, hogy a politikusokat felkérdező megafonos megmondóember mégsem annyira karakán, mikor ő van a mikrofon másik oldalán: 11 perc alatt sem adott választ arra a kérdésre, hogy szerinte mennyire helyénvaló Trombitás Kristóf karlendítése.

Bohár először arra kérte Bogos Csabát, a Pécsi Stop újságíróját, hogy hívja később, mert egy megbeszélésen van, ám ekkor még azt állította, szívesen válaszol a kérdésére.

A következő hívásnál azonban már azt fejtegette, kellene neki pár infó a portálról, hogy

Majd arról érdeklődött, honnan szerezte meg az őt megkereső újságíró a telefonszámát. Amikor Bogos Csaba közölte Bohárral, hogy 2021-ben az Instagramon ő maga adta meg neki a számát, az erről szóló képernyőfotót kérte.

Végül 11 perc alatt sem adott választ a kérdésre. Az újságíró ugyan elküldte SMS-ben a kért screenshotot Bohár Dánielnek, ám ő ezt követően már nem vette fel a telefont. Amikor egy másik számról kereste, sikerült elérnie, de amint meghallotta, hogy a Pécsi Stop újságírója keresi, bontotta a vonalat.

Korábban egyébként a Gulyáságyú Média is megpróbálta ellenőrizni a fotó eredetiségét. A howolddoyoulook.com internetes kereső szerint a feltöltött fotón látható férfi 21 éves volt a fotó elkészültekor. Trombitás Kristóf 1988-ban született és 35 éves az idén. A fotót ezt követően a PimEyes online arckereső applikáció fordított képkereséses szolgáltatásával is ellenőriztette, amely egyértelműen beazonosította a képen a megafonos propagandistát. Biztos ami biztos, a portál a FotoForensics segítségével azt is átnézte, hogy a képet manipulálhatták-e utólagosan, avagy sem. Miután az alkalmazás megállapította, hogy a fotót nem manipulálták, megkereste az ügyben Trombitás Kristófon kívül a Megafon és a Pesti Srácok vezető embereit, Kovács Istvánt és Huth Gergelyt is. Választ a lap egyik helyről sem kapott.