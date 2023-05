nepszava.hu;

Orbán Viktor;Oláh Lajos;miniszterek;válaszok;írásbeli kérdések;Lantos Csaba;Koncz Zsófia;

2023-05-16 13:51:00

Orbán Viktor lepasszolta a kérdést, hogy miért nem válaszolnak a miniszterei érdemben a kérdésekre, de végül nem jött ki belőle jól

A DK-s Oláh Lajos és a neki válaszoló fideszes államtitkár, Koncz Zsófia kérdés-felelet gyűjteménye több, mint árulkodó.

Miért nem válaszolnak a magyar kormány miniszterei a feltett kérdésekre? Oláh Lajos ezzel a címmel nyújtott be írásbeli választ igénylő kérdést Orbán Viktor miniszterelnöknek, mert a DK politikusa megelégelte, hogy hiába nyújt be kérdést a miniszterekhez, sokszor nem kap érdemi választ – írja 24.hu, kiemelve: az ellenzéki parlamenti képviselő kigyűjtött néhány olyan példát a kormányfőnek, amelyeknél szerinte megkerülték a válaszadást.

– Képviselő úr írásbeli kérdést intézhet a magyar kormány minisztereihez, akik válaszadási kötelezettségüknek a jogszabályban foglaltak szerint maradéktalanul eleget tesznek – válaszolta ezt az Országgyűlésről szóló törvény 42. paragrafusa alapján Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, akit Lantos Csaba miniszter megbízásából felelt, pedig több kérdésnek semmi köze nem volt az energiaügyekhez. A tárcavezetőt maga Orbán Viktor jelölte ki.

A 24. hu megjegyezte, ahogy Oláh Lajos, Koncz Zsófia is kigyűjtötte, a kérdésekre, milyen válaszok születtek. És azokat egymás mellé rakva eléggé árulkodó, és nagyon is jól látszik, hogy a minisztériumok előszeretettel adnak konkrét kérdésekre is sablonválaszt.

A közölt kérdések közül számtalan esetben szóról szóra ugyanaz a válasz érkezett, például legalább hat, külön-külön más, de az akkumulátorgyárak idetelepítésének problematikáját feszegető kérdésre mindig ugyanaz jött: „A magyar kormánynak általánosságban van egy határozott elvárása minden beruházással kapcsolatosan: a legszigorúbb környezetvédelmi és biztonsági szabályokat kell betartani. Ennek megfelelően akkumulátorgyárat is akkor szabad építeni, hogyha a gyár ezeket a szabályokat betartja.”

Ha valaki a parlagfűkérdést veszi elő, akkor is megvan a sablonválasz, amely három esetben is így szólt: „A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján a járóbeteg-szakellátás és gondozás keretében kezelt, parlagfű érzékenységgel összefüggésbe hozható BNO kódon jelentett betegek száma 2009-től vizsgálva folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.”

A legrosszabbul pedig azok az országgyűlési képviselők jártak, akik a mesterséges intelligenciáról tettek fel különféle kérdéseket. A gyűjtemény alapján ugyanis tíz más-más kérdésre küldték meg a kormány szerint kielégítő egyenválaszt: „A 2020-ban elfogadott Mesterséges Intelligencia Stratégia ún , élő” stratégia, 2030-ig megfogalmazott hosszútávú célokkal és 2025-ig szóló intézkedési tervvel. A stratégia ,élő” jellegéből következik az, hogy a Kormány a hazai, és nemzetközi fórumokon való rendszeres részvétellel és az érintett piaci szervezetekkel, valamint az akadémiai szférával való rendszeres konzultáció révén folyamatosan nyomon követi az aktuális trendek alakulását, és ennek fényében vizsgálja az elfogadott stratégiai dokumentum tényleges megvalósulását”.