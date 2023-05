P. Zs.;

2023-05-16 12:34:00

Már 0,9 százalékos mínuszban a magyar gazdaság, a kormány a kilövésre készül

Harmadik negyedéve van recesszióban a magyar gazdaság, idén nulla százalék körüli „növekedést” várnak az elemzők. A kormány más mozit néz, szerintük hamarosan „kilőhet” a gazdasági növekedés.

Az idei első negyedévben 0,9 százalékkal volt kisebb a gazdaság által létrehozott bruttó hazai termék (GDP) értéke, mint tavaly ilyenkor – derült ki a KSH gyorsjelentéséből. Az előző negyedhez képest csak 0,2 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság, ami a vártnál kisebb visszaesést jelent, ám ez jelentős részben annak a következménye, hogy az előző negyedéves adatokat korrigálta a statisztikai hivatal.

A részletes adatokra még várni kell, ám a KSH közleményéből annyi kiderül, hogy a visszaesés legfőbb oka a gyenge ipari termelés. Ezt mérsékelte a mezőgazdaság és a szolgáltatások jó teljesítménye. Ez utóbbi növekedéséhez főként az egészségügy járult hozzá, megközelítve a koronavírus-járvány előtti szintet, vagyis itt sem a piaci szolgáltatások jeleskedtek. Az, hogy a mezőgazdaság javítja az átlagot egyrészt nem meglepő, hisz a tavalyi aszályos év után ez várható volt, ugyanakkor ez csak egy becslés, hisz a szezonalitás miatt a téli hónapokban mezőgazdasági aktivitásról nem nagyon beszélhetünk, kivétel ez alól a kertészet és az állattenyésztés.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint komoly meglepetés, hogy a KSH szerint a szolgáltatások teljesítménye növekedett, ezen belül is különösen az egészségügyé.

– jegyzi meg az elemző. Míg a szolgáltatások pozitív hozzájárulása alapvetően jó hír, és sejtése szerint ez sokkal inkább köthető az exporthoz, sem mint a belső fogyasztáshoz, addig a tény, hogy az egészségügyet kiemelték, mindenképpen gyanakvásra ad okot. Ez ugyanis alapvetően nem egy húzóágazat, így vélhetően a fontosabb területek a szolgáltatószektoron belül sem tudtak érdemi teljesítményt felmutatni – tette hozzá Virovácz.

Az ING elemzője szerint előre tekintve egyelőre meglehetősen kevés a kapaszkodó, hiszen még áprilisra vonatkozóan sem láttunk havi gazdasági adatokat.

Már azt is pozitív meglepetésnek értékelnék, ha negyedéves alapon képes lenne a gazdaság stagnálni, elkerülve egy újabb visszaesést. Most nagyjából olyan 50-50 százalék esélyét látjuk annak, hogy kijön-e a magyar gazdaság a technikai recesszióból a harmadik negyedév előtt, vagy sem – latolgatta az esélyeket az elemző. Fenntartjuk eddigi előrejelzésünket, miszerint az idei év folyamán a magyar gazdaság meglehetősen csekély éves növekedésre számíthat. Jelenleg 0,2 százalékos növekedéssel kalkulálunk, amit jövőre egy 3 százalék körüli GDP-bővülés követhet – tette hozzá Virovácz Péter.

Németh Dávid, a K&H Bank elemzője szerint az első félidőben vesztésre áll a magyar gazdaság, de másodikban javíthat. A friss számok megfelelnek a várakozásaiknak, éves összevetésben ugyanis 1 százalék körüli visszaesésre számítottunk – értékelt Németh. A gyenge eredmények azért sem okoztak meglepetést, mert az ipari termelés az idei első negyedévben 3,1 százalékkal csökkent éves szinten. Az építőipar teljesítménye pedig 9,2 százalékkal mérséklődött. Ezek az ágazatok pedig visszahúzták a GDP termelési oldalát – tette hozzá.

Az év hátralévő részében várható tendenciákról szólva Németh Dávid azt mondta, egyelőre kérdés, hogy a második negyedévben az előzőhöz képest növekedést tud-e elérni a gazdaság. Negyedéves alapon nézve fejlődésre leginkább a harmadik negyedévben van kilátás, és akkor az éves adatok is kedvezőek lesznek az erőteljes bázishatás miatt. A kilátások 2024-re még meglehetősen bizonytalanok, sok függ az uniós pénzektől, de jövőre akár már 3,5 százalékkal nőhet magyar gazdaság – tette hozzá Németh Dávid.

Jóval optimistább Suppan Gergely, a MHB Bank vezető elemzője, aki már idénre egy százalékos gazdasági növekedést vár. Érvelése szerint a második negyedévtől a fűtési szezon végével, valamint a visszaeső energiaárak hatására jelentősebb fordulatra számíthatunk, újraindulhatnak az átmeneti leállásra kényszerülő termelő és szolgáltató egységek – írta elemzésében. A hazai gazdaság feltehetően már túljutott a mélyponton, a második negyedévben pedig véget érhet a technikai recesszió is. Kedvező, hogy az ipar rendelésállománya továbbra is növekedést mutat, amihez az új feldolgozóipari kapacitások is hozzájárulhatnak. A növekedést a mezőgazdaság is nagyobb mértékben támogathatja a kirívóan alacsony tavalyi bázis miatt. A fogyasztást egyelőre visszahúzzák a romló reálbérek, azonban

Az első negyedéves közel egy százalékos mínusz ellenére a kormány továbbra is optimista: a gazdaságfejlesztési tárca közleménye szerint az „átmeneti visszaesés” ellenére összejöhet a kormány idei növekedési célja, a 1,5 százalékos növekedés. A GFM szerint „az adatok jól mutatják, hogy a szankciók negatív hatásai az első negyedévben csúcsosodtak ki. A kormány várakozásai szerint a gazdasági teljesítmény mérséklődése ezen a szinten elérte mélypontját, a célzott intézkedéseknek köszönhetően a második negyedévében már kedvezőbb növekedési folyamatok lesznek megfigyelhetők. Ezt támasztja alá, hogy az autó- és akkumulátorgyártás, a mezőgazdaság, az egészségipar, valamint a szolgáltatások bővülése már az első negyedévben is felfelé húzta a gazdaság teljesítményét. 2023 második felében pedig új, radikálisabb ütemű növekedési fázis veszi kezdetét, így újra kilőhet a magyar gazdaság” – olvasható a Nagy Márton vezette tárca közleményében.