2023-05-16 15:52:00

Cser-Palkovics András ingyenes szurkolással mentené meg a Vidit

Könnyen lehet azonban, hogy ez sem segít az Orbán Viktor barátjaként ismert Garancsi István most MOL Fehérvár FC néven futó székesfehérvári csapatán, amely az élvonal leggazdagabb futballklubjai közé tartozik.

Ingyenes lesz a belépés a szombati mérkőzésre – hirdeti piros-kék pöttyökkel, vagyis az NB I egyik kiesőhelyén álló MOL Fehérvár FC futballcsapatának színeivel díszített Facebook-felhívásban Cser-Palkovics András Székesfehérvár fideszes polgármestere: Ezzel a korábban leginkább Videoton néven ismert, majd egy idényben még a becenevén, Vidiként is szereplő labdarúgóklub szurkolóit és a város lakóit szólította meg.

A város focistáinak elkötelezett híveként ismert polgármester komolyan aggódik az évekkel ezelőtt még a Ferencváros hazai vetélytársaként emlegetett most 82 éves klub jövőjéért. – Nagyon rég nem volt szeretett csapatunk olyan kritikus helyzetben, mint most. Sorsdöntő két meccs előtt áll a város együttese – írja néhány nappal azelőtt, hogy a helyi futballisták az idei Magyar Kupa győztesét, a már biztos bennmaradó Zalaegerszeget fogadnák.

Cser-Palkovics szerint „most az a fontos, hogy minden probléma ellenére a csapat mellett álljunk a következő hazai meccsen és ha lehet, akkor segítsük kiharcolni a NB I-ben maradást”. Ezért város kezdeményezte, hogy ingyenes lehessen a belépés a szombati meccsre, sőt az önkormányzat nem csupán kész lemondani a jegybevétel ráeső részéről, hanem még úgymond eltekint további egymillió forint bérleti díjtól is e mérkőzés tekintetében.

A bejegyzés szerint ezt maga a klub is így gondolja, és már készlünek is az ingyenes jegyek, amiről később adnak tájékoztatást. – A játékosoktól pedig minimum elvárás, hogy mindent megtegyenek a pályán szombaton. Ez már többszörösen becsületbeli ügy – emeli ki a polgármester, aki így zárja sorait: „Szurkolótársaim! Hajszoljuk bele a csapatot a győzelembe, mert most erre van szükség!” Mivel azonban a MOL Fehérvár FC a tabellán előtte lévő két csapattól, a Honvédtól két pontra, a Mezőkövesdtől pedig öt pontra van lemaradva, sorsa ezen csapatok eredményeitől is függ.