Dél-Afrika;misszió;Vlagyimir Putyin;béketárgyalások;Cyril Ramaphosa;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2023-05-16 16:36:00

A dél-afrikai elnök is bejelentkezett béketeremtőnek, Putyinnal és Zelenszkijjel is tárgyalt

Cyril Ramaphosa arról beszélt, hogy a háborúban álló felek külön-külön jónak tartják az elképzelést, a többi pedig már csak rajtuk múlik.

Oroszország és Ukrajna megállapodott abban, hogy küldetést, egyfajta békemisszót fogadnak afrikai vezetőktől egy lehetséges béketervvel kapcsolatban – közölte a Sky News Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök sajtótájékoztatója nyomán. Ugyanakkor, mint az kiderült, valójában a háborús felek egyelőre még nem állapodtak meg semmiről.

– A két vezetővel, Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel külön-külön folytatott megbeszéléseim azt mutatták, hogy mindketten készek fogadni az afrikai vezetőket, és megvitatni, hogyan lehet véget vetni ennek a konfliktusnak – mondta Ramaphosa az első hallásra kétségesnek tűnő kezdeményezésről. Arról azonban hogy a javaslat hoz-e tényleges békét, maga is rezignáltan nyilatkozott: „Az, hogy ez sikerül-e vagy sem, a megbeszéléseken múlik”.

A Sky News felidézte: nemrég komoly diplomáciai feszültséghez vezetett az afrikai ország és az Egyesült Államok között, hogy decemberben egy orosz hajó fegyvereket vett fel Dél-Afrikában. A vitát később diplomáciai szinten rendezték. Ugyanakkor alig két hete számolt be a Népszava is arról, hogy a pretoriai vezetés a háttérben már figyelmeztette a Kremlt, hogy le fogják tartóztatni az orosz elnököt, ha személyesen elutazik a BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) Cape Town-i csúcstalálkozójára augusztus 22-24-én.

Vlagyimir Putyin letartóztatásával Dél-Afrika annak az elfogatóparancsnak tenne eleget, amelyet a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) adott ki korábban az orosz elnök ellen. Nemrég Ferenc pápáról is kiderült, hogy titkos béketerven dolgozik, de azelőtt Kína is bejelentette, hogy nekik is van egy ilyen.