2023-04-30 22:31:00

Titkos küldetésről tárgyalt Ferenc pápa Budapesten

Gondolhatja, hogy nem csak a Piroska és a farkasról beszélgettünk – válaszolta a katolikus egyházfő a Hilarion pátriárkával tartott találkozójáról és az orosz-ukrán békéről szóló kérdésre vasárnap este a hazafelé tartó repülőútján.

Bizonyságot nyert, hogy Ferenc pápa nem hirtelen ötlettől vezérelve szakított időt egy találkozóra Hilarion budapesti és magyarországi orosz ortodox metropolitával a háromnapos budapesti látogatása alatt. Ezt maga a katolikus egyházfő tette egyértelművé a Rómába tartó repülőúton tartott, ilyenkor hagyományosnak számító sajtótájékoztatóján.

A sajtótájékoztatón – derül ki a Vatican News híréből – Ferenc pápa több kérdést is kapott a találkozóiról, szóba került, miről beszélgettek Hilarion metropolitával. Bár a megbeszélés nem szerepelt Ferenc pápa hivatalos programjában, a válaszaiból azonban kiderült, hogy nagyon is előre tervezett volt a látogatás.

Amikor felmerült a kérdés, hogy Hilarion, esetleg Orbán Viktor segíthet-e egy találkozó megszervezésében a katolikus egyházfő és Vlagyimir Putyin között, Ferenc pápa így válaszolt:

Természetesen erről is volt szó, ő pedig a maga részéről hajlandó megtenni bármit a béke érdekében. Egy küldetés már folyamatban is van, de egyelőre még nem nyilvános. Ha az lesz, majd beszélek róla – ígért későbbre tájékoztatást. Mint fogalmazott, Hilarion intelligens ember, akivel fenn kell tartani a kapcsolatot, mert - tetszik, nem tetszik - ha ökuménéről beszélünk, akkor mindenkinek kezet kell nyújtani.

Az interjúban szóba került az is, hogy Ukrajna miniszterelnöke a pápa segítségét kérte arra, engedjék vissza hazájukba az Oroszországba deportált ukrán gyermekeket. Az egyházfő úgy válaszolt, megpróbál segíteni, s hozzátette, a Szentszék már korábban is volt közvetítő fogolycsere-megállapodásokban. A pápa felhívta figyelmet a nők, családok védelmére is, akik a mostani szorult helyzetben akár Olaszországba, Spanyolországba, Lengyelországba vagy Magyarországra érkeznek.