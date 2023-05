P. L.;

labdarúgás;sérülés;edzés;magyar labdarúgó-válogatott;Gulácsi Péter;RB Leipzig;

2023-05-16 17:55:00

Először edzett októberi sérülése óta Gulácsi Péter

Egyelőre egyéniben, de már labdával.

Jó hírt közölt az RB Leipzig a Twitteren: Gulácsi Péter, a német klubcsapat és a magyar labdarúgó-válogatott októberben súlyos sérülést szenvedett kapusa elkezdett edzeni.

A bejegyzés szerint a magyar hálóőr egyelőre egyéniben edz a labdával, ez azonban komoly lépés az ősszel történtek fényében.

Amint arról lapunk is beszámolt, Gulácsi Péter a lipcsei klub Celtic ellen vívott Bajnokok Ligája mérkőzésén szenvedett súlyos sérülést, ami azért is volt aggasztó, mert egy látszólag ártalmatlan szituációban, egy passzt követően állt elő a baj. Gulácsi a mérkőzés 10. percében rogyott a földre, miután a passzt követően megbicsaklott a térde. A magyar klasszis térdsérülést szenvedett, elszakadt az elülső keresztszalagja, és már akkor lehetett rá számítani, hogy a gyógyulása alaphangon fél évet fog igénybe venni. Ez idő alatt kétszer is meg kellett műteni.