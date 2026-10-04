Fitten a rák elleni küzdelemben

A daganatos megbetegedések túlélési aránya javulóban van, de még mindig ez a vezető halálok az Európai Unióban. Vajon a testmozgás volna a rák elleni küzdelem egyik kulcsa? És ha igen, mennyi fizikai aktivitás szükséges a gyermekeknél és a felnőtteknél ahhoz, hogy valódi előnyöket érjünk el?