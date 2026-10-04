Mint kiderült, a mesterséges intelligenciával támogatott eszköz több mint ötszáz különböző gyakorlatot kínál.
Hivatalosan meg nem erősített információk szerint felbonthatják a szerződését, ha nem kezdi el az edzéseket egy héten belül.
A szülők feljelentést tettek, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.
Nincs személyi edzője, a súlyzókat külföldre is magával viszi.
Filmíróként végzett, íróként a ma divatos autofikciós regénnyel debütált. A Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredekben felnövéséről, szülei válásáról vall, ami nemcsak azért érdekes, mert apja a női vízilabdacsapat egykori, igen eredményes szövetségi kapitánya, hanem mert játszik is a műfajjal, és persze az olvasóval is. Biró Zsombor Auréllal beszélgettünk.
A válogatott röplabdázó jelenleg is az intenzív osztályon van megfigyelésen.
Az olimpiai bajnok úszó szerdán a Dohából visszatérő edzőjével, Virth Balázzsal találkozott a Duna Arénában.
Gergely István azt mondta, az olimpiai bajnok úszó szárazföldön már edz, és gyógytornára is jár.
Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó úszónk nem törődik a fájdalmakkal, és nem csak a 2024-es párizsi olimpiáig, hanem tovább is tervez.
New Yorkban a Liszt Intézetben az óriási érdeklődés miatt kettő helyett három vetítésen mutatták be a róla szóló dokumentumfilmet.
Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak és a mentők gyors kiérkezésének köszönhetően sikerült végrehajtani a bravúros életmentést.
A daganatos megbetegedések túlélési aránya javulóban van, de még mindig ez a vezető halálok az Európai Unióban. Vajon a testmozgás volna a rák elleni küzdelem egyik kulcsa? És ha igen, mennyi fizikai aktivitás szükséges a gyermekeknél és a felnőtteknél ahhoz, hogy valódi előnyöket érjünk el?
Spanyol kutatók azt is megállapították, hogy a délutáni mozgást megelőzően serkenti leginkább a zsír oxidációját az erős fekete.
A mozgás – szinte – mindenhogy jótékony, de érdemes úgy csinálni, hogy a lehető legtöbb haszna legyen.
Fokozatosan célszerű visszatérni a rendszeres edzéshez vagy elkezdeni sportolni a hosszas otthonlét után.
Azt, hogy a mozgás csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát, a szakértők régóta tudják, egy új tanulmány szerint azonban nem mindegyik fajtája.
Azt – talán – már sokan tudják, fontos a rendszeres mozgás. A sérülések elkerülése érdekében az edzésnek bemelegítéssel kell kezdődnie. Azonban az sem mindegy, ezt hogyan csináljuk, például mit „tekergetünk”.
Sokaknak eszébe sem jut, hogy nemcsak az számít, mikor és mit eszünk, mikor és mit sportolunk, a fogyáshoz és izmosodáshoz regenerálódásra, pihenésre és megfelelő minőségű alvásra is szükség van.
Az egyik leggyakoribb újévi fogadalom: az „idén edzeni fogok.” Bicskei Izabella edző arra figyelmeztet, ha ez valóban megtörténik, fontos, hogy fokozatosan kezdődjön, még akkor is, ha valaha komolyan sportoltunk.
Ismét komoly bizonyítékok láttak napvilágot az életmód, ezen belül is a mozgás gyógyító, egészségvédő hatásaitól – ezúttal a magas vérnyomás kezelésével kapcsolatban.
Nem lenne szabad "durrbele"-jelleggel síelni – figyelmeztet a szakértő. A téli sportokra minél előbb, lehetőleg már ősszel el kell kezdeni felkészülni.
A szakszerű, szakember által, a célnak megfelelően összeállított, egyénre szabott mozgás bizonyítottan csökkenti a testsúlyt, a vérnyomást és a koleszterinszintet.
A klasszikus függőségek mellett már egyre gyakoribbak a modern, úgynevezett viselkedéses addikciók is. Az internettel és a testképpel kapcsolatos kényszeres cselekvések egyre több ember felett uralkodnak – mondta az addiktológus.
A sportolás célját – aktívabb életmód, néhány kiló leadása vagy izmosodás – a megfelelő edzéstípus – kardió, erő-állóképességi – megválasztásával, illetve lehetőleg kombinálásával érhetjük el, amit helyes táplálkozással lehet támogatni.