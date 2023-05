Á. B.;

oktatás;Belügyminisztérium;pedagógus életpálya-modell;Maruzsa Zoltán;státusztörvény;

2023-05-16 22:11:00

Maruzsa Zoltán: harmincnégy tartalmi kérdésben változtatta meg álláspontját a kormány a pedagógus-életpályamodellt illetően

Az államtitkár elmagyarázta azt is, hogy miért nem engednek a kötelező óraszámból.

„Jelenleg olyan, bonyolult rendszer van, amely az életkor és a végzettség alapján határozza meg a béreket. Az új struktúrában öt bérsáv lesz a korábbi minősítéseknek megfelelően, és keretek között lesz a fizetés, az intézményvezetők pedig meg tudják határozni a differenciált bért a teljesítményértékelés alapján. Ha többletbért tudnak adni, akkor az azonnal alapbéresíthető lesz” - jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára az Inforádió Aréna című műsorában.

Maruzsa Zoltán az interjúban reagált a szakszervezetek azon felvetésére is, hogy miért ragaszkodik a kormány a pedagógusok 22-26 órás keretéhez.

„A szakszervezeti félelem az, hogy nem lesz elég pedagógus, pedig inkább csökkenteni kell a terheket. A kormányzat ebben partner, de először induljon el az új életpályamodell, mert akár lefelé is mozdulhat a terhelés” - fejtegette. Hozzátette, van akinek emelést jelentene a fix óraszám, és ahol tudják biztosítani a munkaerőt, ott semmi akadálya nem lesz a 22 órának.

- magyarázta az államtitkár.

Megjegyezte, a jelenlegi helyzetben a fix óraszám mellett néhány helyen nagyon sok túlórát kellene biztosítani.

Kifejtette, izgalmas hetek jönnek, s reménykedik abban is, hogy az Unióval folytatott tárgyalások kedvező irányt vesznek és az életpályamodellről is olyan megállapodás születik, hogy még a tavaszi ülésszakon dönthet róla a parlament. Utóbbit azért is tartaná előnyösnek, mivel így már a nyáron megtörténnének a változások, az új tanévet pedig az új szabályok alapján lehetne megkezdeni.

A pedagógus-életpályamodellel kapcsolatban kifejtette, a kormányzat a tervezetről tizenöt egyeztetést folytatott. Ebből tízet a szakszervezetekkel, a többit más szereplőkkel. A kormányzat 34 tartalmi kérdésben változtatta meg az álláspontját, és közelítette a partnerek javaslatához - hangoztatta Maruzsa Zoltán, aki szerint számtalan előnye van a javaslatnak.

Példaként említette, hogy a tervezet a teljesítményt helyezi előnybe az életkor és a végzettség helyett, így a fiatalokat jobban helyzetbe hozza, és emiatt vonzóbb lehet a pálya. Továbbá több alapszabadságot ad, csökkenti az adminisztratív terheket is, így megszűnik a kötelező minősítés, az önértékelés, s az egyéni pedagógusi tanfelügyelet. A hangsúly a belső értékelésen lesz, az intézmények vezetése részben objektív adatok alapján végzi az egyéni értékelést - jelentette ki a köznevelési államtitkár.