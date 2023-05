Á. B.;

oktatás;Rétvári Bence;pedagógusok;PSZ;PDSZ;pedagógus szakszervezetek;státusztörvény;

2023-05-16 18:52:00

Ma is egyeztettek a Belügyminisztériumban, de még a státusztörvény egybeszerkesztett változatát sem kapták meg a pedagógus szakszervezetek

Így azt sem tudják megállapítani, miben vannak elmozdulások a korábbiakhoz képest.

Túl sok eredményről beszámolni nem tudunk - jelentette ki a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke kedden délután azt követően, hogy a Belügyminisztériumban egyeztetést folytattak velük.

Gosztonyi Gábor elmondta, hogy a kormány továbbra sem enged a 22-26 közötti kötelező óraszámból. Annyiban történt változás, hogy a 80 órás eseti ingyenes helyettesítést 60 órára fogják leszállítani. Az érdekképviseleti vezető meglepődéssel fogadta a tárca parlamenti államtitkárának egy szombati Facebook-posztját. Rétvári Bence ugyanis azt írta, 22 óra tanítás felett már több pénzt kapnának kézhez a pedagógusok a státusztörvény után. A politikus érvelése szerint jelen pillanatban mindenki azt a bért kapja, tanítson 24 vagy 26 órát.

Azonban Gosztonyi Gábor érvelése szerint az

Szó nincs arról, hogy 22 óra lenne a kötelező óraszám, és afelett minden túlmunkát kifizetnének. Ez a bejegyzés nem szolgál másra, mint a közvélemény, oktatásban dolgozók elleni hergelésére, amit ezúton is egyébként kikérünk magunknak - fejtegette.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke pedig arról beszélt, hogy semmiféle elmozdulás nem történt. Nagy Erzsébet szerint a státusztörvény egybeszerkesztett változatát sem kapták meg, így azt sem tudják megállapítani, miben vannak elmozdulások a korábbiakhoz képest. Nyilvánvalóan az lenne a legfontosabb, hogy egy kiszámítható előmenetelt biztosító bérrendszer legyen, kötelező óraszámmal, az összes túlmunkát fizessék ki - hangsúlyozta.

„Az a kérésünk, hogy továbbra is tartsunk ki (...) továbbra is harcolunk az ellen, hogy a státusztörvény hatályba lépjen, mert ez még ebben a gyengített formájában is elfogadhatatlan. Nem tudjuk, hogy mikor lesz a következő egyeztetés, de arra azért számítunk, hogy legalább addig nem fogják beterjeszteni a törvénytervezetet” - fogalmazott Nagy Erzsébet.

Gosztonyi Gábor ehhez annyit tett hozzá, hogy az új rendelkezések nem június 1-én fognak hatályba lépni, csak később, de ezzel kapcsolatban még Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár sem tudott semmit sem konkretizálni.

A tiltakozók által „bosszútörvénynek” nevezett státusztörvényt március 2-án tette közzé a Belügyminisztérium. Az egyik legfontosabb változás, hogy megszűnne a közalkalmazotti jogviszony, helyette köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt vezetne be az Orbán-kormány. Emellett megszűnne a tanári kar maradék autonómiája, napi 12 óra, hetente pedig akár 48 is lehetne a munkaidő, ingyen lehetne helyettesíteni 80 órában, be lehetne rendelni szabadságról a pedagógust, aki bármely intézménybe átvezényelhető lenne.