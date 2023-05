Itt a bejelentés, június 6-9. között tartják a 2024-es EP-választás

nepszava.hu;

Magyarország;időpont;bejelentés;önkormányzati választás;EP-választás;2024;

2023-05-17 12:27:00

Mivel Magyarországon rendszerint vasárnapra esnek a választási időpontok, feltehetően jövőre június 9-én lehet majd szavazni az új Európai Parlament összetételéről, és a legújabb alkotmánymódosítás egyben az önkormányzatokról is.

„Lehetőséged van választani: 2024. június 6-9. Szavazás” – jelentette be hivatalosan a jövő évi az EP-választás időszakát az EU 27 tagországában Twitter-bejegyzésében Roberta Metsola. Az Európai Parlament elnöke mindehhez hozzáfűzte, hogy itt az idő mindenki számára, aki megreformálni, megváltoztatni akarja az EU-t, de joga van mindenkinek ahhoz is, „hallgasson”, de a választás egyben reményt is adhat.

It's time.



To reform. To change.



To keep listening, keep explaining and keep delivering.



To recapture the sense of hope and possibility that the EU offers.



You have the chance to choose.



6th - 9th June 2024.



Vote. pic.twitter.com/R6WWjI7IP3