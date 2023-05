P. Zs.;

infláció;Eurostat;élelmiszerárak;

2023-05-17 16:18:00

Toronymagasan a magyar infláció a legnagyobb az EU-ban

Még rosszabb a helyzet, ha az élelmiszerárakat nézzük.

Az Európai Unióban áprilisban 8,1 százalékra csökkent az infláció, az előző havi 8,3 százalékról, vagyis ha lassan is, de folytatódott az áremelkedés csökkenése – közölte az Eurostat. Ugyanakkor az eurózónában a márciusi 6,9 százalékról hét százalékra emelkedett az árindex, amely kellemetlen meglepetés, illetve újabb jelzés, hogy az infláció makacs a valutaövezetben (is), emiatt borítékolhatóak az Európai Központi Bank további kamatemelései. Míg az EU átlagában 8,1 százalék volt a HICP (harmonizált) fogyasztói árindex, ugyanekkor Magyarországon 24,5 százalék.

Az európai statisztikai hivatal adataiból kiderül, hogy toronymagasan a magyar infláció a legnagyobb az EU-ban, a második helyezett Lettországban 15, a cseheknél pedig 14,3 százalékos drágulást mértek. Lengyelországban és Szlovákiában is 14-14 százalékkal emelkedtek az árak – vagyis kijelenthetjük, hogy a régióban ez tekinthető elfogadható szintnek –, s ezt haladja meg több mint 10 százalékponttal magyar infláció, ami kizárólag a magyar kormány gazdaságpolitikájának eredménye, minden más állítással szemben. Amúgy a korábban lesajnált Romániában az árak csak 10,4 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Magyarországon még csak épp, hogy megkezdődött az infláció csökkenése, az csak a következő hónapokban fog felgyorsulni. Ezzel szemben a környező országokban a tetőzés hamarabb következett be, és a dezinfláció üteme is jóval erőteljesebb. Idehaza az infláció – az elemzői várakozások szerint – julisban csökkenhet 20, majd decemberben 10 százaléka alá.

Még rosszabb a helyzet, ha az élelmiszerárakat nézzük: az elmúlt másfél év inflációs sokkját túlnyomó részt az energia- és az élelmiszerárak emelkedése okozta. A primer energiaárak, különösen a földgáz ára sokkal alacsonyabb, mint egy éve voltak, ez már látszik a fogyasztói árakban is az EU-országokban. Az élelmiszerárak emelkedése még mindig magas, az EU-ban 16,4 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, szemben az év eleji 18-19 százalékkal. Idehaza azonban áprilisban is még mindig 39,1 százalék volt az élelmiszer-infláció, ám ez már jelentős – tíz százalékpontos – csökkenés a csúcshoz képest. A áprilisi érték is közel a duplája a régióban jellemző élelmiszer-inflációnak: Szlovákiában 25,5. Lengyelországban 20,3, Csehországban 17,3 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak egy év alatt. A legkisebb éves élelmiszer-áremelkedést Cipruson mértek, ott 6,9 százalékkal nőttek az árak, illetve Görögországban és Máltán, ahol kicsivel 11 százalék feletti élelmiszerárindexet regisztráltak.