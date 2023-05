nepszava.hu;

MSZP;népszavazás;Győrszentiván;akkumulátorgyár;

2023-05-17 17:09:00

A Fidesz szélerőmű-szabályozásának mintájára akadályoznák meg az akkugyárak megépülését

Ha a kormánynak fontosak a településvédelmi és környezetvédelmi érdekek a szélerőműveknél, akkor legyenek fontos az akkumulátorgyárak esetében is, amelyek milliószor nagyobb a környezeti terhelése – mondta Tóth Bertalan.

– Úgy épül a győrszentivániaknak az akkumulátorgyár, mint Orbánnak a kert végében a stadion – jelentette ki Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke egy újságíróknak tartott szerdai háttérbeszélgetésen.

– mondta Komjáthi Imre.

Tóth Bertalan, a párt frakcióvezetője hosszasan sorolta, milyen feltételek hiányoznak az akkugyárak építéséhez: például nincs elég a víz, nincs elég áram, illetve nincs elég munkaerő. Gödön, az ipari parkban a munkavállalók fele magyar, a másik fele már ukrán és ázsiai.

Az akkumulátorgyárak megépülésének az MSZP-s politikusok szerint gazdaságtorzító hatása (ugyan biztosít munkahelyeket, de olcsón és tovább rontja a magyar munkavállalók helyzetét) és kiszorító hatása is van, a hatalmas üzemek elszívják a munkaerőt és rátelepülnek az infrastruktúrára, megakadályozva a további vállalkozások megtelepedését. Ezekben a gyárakban is csak összeszerelő munka folyik, nem kutatás-fejlesztés, és ehhez is milliárdos állami támogatást ad a kormány.

– mondta Tóth Bertalan, aki szerint a debreceni akkumulátorgyár-befektetésének visszatérülési ideje 17 év.

Komjáthi Imre felhozta a munkavédelem kérdését is: azt javasolják, hogy a kormány kössön stratégiai szerződést a szakszervezetekkel is, valamint legyenek garanciák a munkavállalók biztonságára.

– tette hozzá.

Az akkumulátorgyárak megépülését az MSZP a Fidesz szélerőműves szabályozásának mintájára próbálja megakadályozni: határozati javaslatuk szerint a települések 12 kilométeres körzetében nem lehet szélerőművet építeni, vagyis ez az ország egész területét érinti.

– mondta Tóth Bertalan. A szabályozás hagyna kibúvót is, abban az esetben, ha a településen élők helyi népszavazáson a gyár megépítése mellett döntenek, illetve a gyár betartja a környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat.

Jelenleg alkotmánybírósági döntésre vár a győri akkumulátorgyárral kapcsolatos népszavazási kérdés. Először a helyiek tiltakoztak. Pollreisz Balázs MSZP-s önkormányzati képviselő három népszavazási kérdést adott be, ezekből egy jutott el az Alkotmánybíróságig. Ha átengedik a kérdést, a helyieknek és az ellenzéki pártoknak összefogva 30 ezer aláírást kell gyűjteniük 30 nap alatt.