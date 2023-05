MTI-Népszava;

rendőrség;Szlovákia;buszbaleset;Menczer Tamás;

2023-05-17 17:42:00

Veszélyeztetés miatt indult eljárás a szlovákiai buszbaleset ügyében

Kedden újabb öt ember tért haza, így jelenleg 18-an vannak kórházban.

A szlovák rendőrség szerdán közölte, hogy ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás veszélyeztetés bűntette miatt a hétfő délelőtti buszbalesettel kapcsolatban – tájékoztatott Menczer Tamás a Facebook-oldalán.

Az államtitkár hozzátette, a baleset pontos okai és a vétség mértéke további vizsgálat és szakértői bizonyítás tárgya lesz, így jelenleg nem gyanúsítottak meg senkit.

Menczer arról is beszélt, hogy kedden újabb öt ember tért haza, így jelenleg 18-an vannak kórházban. Hat szlovákul beszélő magyar szakápoló is segíti a kommunikációt, a kapcsolattartást. Jelenleg három beteg hazaszállításának az előkészületeit végzik – tette hozzá.

A Népszava is hírt adott arról, hogy egy magyar busz kamionnal ütközött össze hétfő délelőtt a szlovákiai D2-es autópályán. A balesetben egy ember meghalt, 37-en könnyebben, 21-en súlyosan sérültek. Az RTL nyomán írtunk arról is, hogy egy ceglédi székhelyű társaság üzemeltette a belestet szenvedett buszt, amely cégnek egy másik járműve a napokban letarolt több autót is a Széll Kálmán téren.