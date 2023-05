Danó Anna;

egészségügy;tiltakozás;béremelés;

2023-05-18 06:05:00

Fizetésemelés: mintha nem is léteznének, kihagytak nyolcezer egészségügyi dolgozót

Az alapellátók szakasszisztensei, ápolói kimaradnak a mostani bérrendezésből – vélik háziorvosok, fogorvosok. Mind több ápoló egyenpólóban tiltakozik alacsony fizetése miatt.

Már nemcsak puszta ígéret, megjelent a Magyar Közlönyben az egészségügyben dolgozók 18 százalékos fizetésemeléséről szóló jogszabály, ám ettől még nem lett kielégítő a bérük. Az első emelt fizetést csak augusztus elején kapják meg az érintettek, és a jogszabály szerint az induló bruttó bér 288 ezer forint, melynek a nettója 191.500 forint. A bértábla tetején a 49-51 év munkatapasztalattal rendelkező szakápoló található a J fizetési osztályban, ahol a bruttó bér 1 millió forint felett van.

Az egyik leggyakoribb (E) fizetési kategóriába tartozó pályakezdő ápolók bruttó bére csaknem 60 ezer forinttal, a nyugdíj előtt állóé maximum 88 ezer forinttal nő. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár kedden zárt körű sajtóbeszélgetésen bejelentette, az egészségügyi szolgáltatók a béremelésre havonta dolgozónként 57 600 forint támogatási összeget igényelhetnek.

– kommentálta lapunknak a béremelést Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke. – Ez ugyanis a magas infláció miatt még a keresetek értékének megőrzéséhez is kevés.

Néhány csoport, az alapellátó fogorvosok és háziorvosok pedig úgy látják, hogy ők – pontosabban praxisaikon keresztül szakasszisztenseik – még ebből is kimaradnak. Dúl Zoltán szombathelyi gyermek fogorvos jelezte, hogy a béremelésről megjelent jogszabályból kimaradt az alapellátók praxisaiban alkalmazott mintegy 8000 szakdolgozó. – Természetesen érdeklődtünk az alapellátás kollegiális vezetőinél is, hogy mi történhetett, tőlük azt hallottuk, hogy szóban van ígéret az e területre vonatkozó béremelésre is. Ez azonban még nem jogforrás – mondta a szakember. Szerda délutánra Takács Péter államtitkár közösségi oldalán a béremelésről szóló posztjához rövid idő alatt több tucatnyi alapellátói bejegyzés került, valamennyien a kimaradás okát firtatták. Dúl Zoltán szerint a körzetekben dolgozó szakdolgozók bérkiegészítésére praxisonként legalább 100 ezer forint bértámogatásra lenne szükség. Ám önerőből ezt az összeget nem tudják előteremteni. Most változott a finanszírozásuk, a praxisok valamivel több mint fele százezer forinttal is kevesebbet kap, mint eddig.

A béremelés mértékével elégedetlen ápolók a munkahelyeiken néhány napja egyen pólót viselnek. „A gyógyítás nem várhat, ezért az elismerés sem!” – ez a felirat olvasható a trikókon, amivel azt szeretnék jelezni, hogy a béremeléssel nem lehet augusztusig várni.

– Fizetni kell a számláikat, és a betegnek sem lehet azt mondani, hogy majd augusztusban kicsit többen lesznek az ápolók, addig várjon – magyarázza az akciót Soós Adrianna. Szervezete továbbra is azonnali béremelést követel nemcsak a szakdolgozóknak, de a műszaki gazdasági területen munkát végzőknek is. Hozzátette: a szakszervezeti tagoknak a FESZ térítésmentesen biztosítja a pólót, amelyek 90 fokon is moshatók, így a sterilitásuk is biztosított. Eddig 20 intézményben csaknem ezren viselik a szakszervezeti figyelemfelkeltő felsőt. A szakszervezet elnöke szerint ugyan egy ilyen ruhadarab viselését semmi sem tiltja, de máris sok tagjuknak szóltak, hogy nem lehet munka közben hordaniuk. Ettől függetlenül az érintettek felveszik. Soós Adriannna szerint sokak több állást is vállalnak, mert a fizetés nem elég a megélhetésükre. Véleménye szerint éppen ezért joguk van a betegeket és a hozzátartozókat tájékoztatni.