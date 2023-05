P. L.;

Nyitrai Zsolt;Arnold Schwarzenegger;közös kép;

2023-05-17 21:39:00

Ki ne álmodott volna egy Nyitrai Zsolt-Arnold Schwarzenegger-sztárfotóról?

Nem kell tovább várni, a mű elkészült.

Osztrák-magyar barátság - posztolta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a Facebookon, közzétéve egy közös képet Arnold Schwarzenegger testépítő-színésszel, Kalifornia exkormányzójával.

Úgy tűnik, Nyitrai Zsolt alighanem bensőséges viszonyban áll Schwarzeneggerrel, legalábbis a bejegyzésben csak lazán a keresztnevén, Arnoldnak szólította a színészt. Mint írta, „Arnoldot” nagyon tiszteli, mert amibe belefogott, abban a csúcsra ért, legyen szó sportról, filmezésről, politikáról. „Ezt tessék utána csinálni!” - tette hozzá.

Nyitrai Zsolt azt is megjegyezte, hogy Schwarzenegger „imádja Magyarországot és a magyar embereket, támogatja Orbán Viktort”, otthonába pedig egy jófajta magyar borválogatással tér haza.

A politikus a kormánypárti Borsnak is nyilatkozott a bécsi Hofburg palotában történt nagy találkozásról, azt mondta: „Arnold Schwarzenegger fontosnak tartja a Föld és a környezet védelmét, akárcsak Magyarország Kormánya. Közel egy évtizede indított egy zöld mozgalmat és alapítványt, ennek a konferenciájára kaptam meghívást. Közös kedves barátunk volt Andy Vajna, akivel minden idők legjobb folytatását, a Terminátor 2-t forgatták. Szóval vannak közös témáink, örültem a találkozásnak”. Majd e gondolatsor apropóján Nyitrai azt is kijelentette, hogy „míg a baloldal csak beszél a környezetvédelemről, a kormány tesz is érte”.