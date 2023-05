P. L.;

Oroszország;Bosznia-Hercegovina;Milorad Dodik;Várhelyi Olivér;

2023-05-17 19:38:00

Várhelyi Olivér uniós biztos: Aki a szövetségesünk akar lenni, ne menjen Oroszországba

Erről valószínűleg Szijjártó Péter sem tudott. Persze manapság az sem biztos, hogy az Orbán-kormány egyáltalán szövetségese akar-e lenni az Európai Uniónak.

Akár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek is címezhette volna mondatait Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos, amikor is az Orbán-kormány által támogatott Milorad Dodik boszniai szerb vezető moszkvai látogatását kommentálta a Reuters szerint.

Bosznia-Hercegovina még 2016-ban kérelmezte felvételét az Európai Unióba, végül tavaly decemberben kapta meg az ország a tagjelölti státuszt, miután az orosz-ukrán háború árnyékában felerősödtek a Balkán destabilizálásával kapcsolatos aggodalmak.

Várhelyi Olivér szarajevói sajtótájékoztatóján leszögezte, „szükségünk van Bosznia-Hercegovinára, hogy a szövetségesünk legyen”, ugyanakkor újságírói kérdésre közölte:

Persze – fűzhetjük hozzá – a boszniai Szerb Köztársaság elszakadásán fáradozó Milorad Dodik honnan is tudhatta volna, hogy ez probléma, elvégre Szijjártó Péter az ukrajnai háború kitörése óta is rendszeresen visszajáró vendég Moszkvában, de még a háborús csendestárs Belaruszban is igen szívélyesen fogadták.