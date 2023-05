MTI-Népszava;

futball;Real Madrid;Manchester City;Bajnokok Ligája;elődöntő;2023;

2023-05-17 23:29:00

Négy góllal lelépte a Real Madridot a Manchester City, az Inter várja a BL-döntőben

A Real Madrid játékában ötlet sem igazán volt ma este.

Az angol Manchester City 4–0-ra legyőzte a spanyol Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, a párharc második mérkőzésén, az első találkozó 1–1-es végeredménye után 5–1-es összesítéssel bejutott a sorozat döntőjébe, amelyben az olasz Inter lesz az ellenfele.

A spanyol bajnoki címről lemaradó, ám a Király Kupában diadalmaskodó Real Madrid a BL címvédőjeként, a City pedig a Premier League listavezetőjeként és az FA Kupa döntőseként várta a párharc visszavágóját, amellyel a királyi gárdát irányító Carlo Ancelotti egyedüli BL-rekorder lett: a 63 esztendős olasz tréner 191. találkozóján állt a kispad mellett a legrangosabb európai kupasorozatban, ezzel megelőzte Sir Alex Fergusont.

A naptári évben eddig valamennyi otthoni tétmérkőzését megnyerő manchesteri alakulat a találkozó elejétől megtett mindent, hogy kiharcolja története második BL-fináléját, jelentős mezőnyfölényben és kapura veszélyesen futballozott, míg a madridiak csupán rövid időszakokra tudták megtartani a labdát. Erling Haaland két veszélyes fejesét bravúrral még hárítani tudta Thibaut Courtois, Bernardo Silva lövésével azonban megérdemelten került előnybe Josep Guardiola vezetőedző csapata. A 23. percben a Real Madrid védelmének bal oldalán De Bruyne talált rést, passzából Bernardo Silva ballal a kapu bal oldalába lőtt

A kapott gól után Toni Kroos felső lécen csattant lövése jelentette a 14 végső sikerével BEK/BL-csúcstartó Real Madrid egyetlen lehetőségét a játékrészben, Bernardo Silva második találatával pedig már a szünet előtt kényelmes előnybe került a City, amely a szünetig 13-szor próbálkozott. A portugál egy blokkról felpörgő labdát fejelt 11 méterről a szinte teljesen üresen álló kapuba a 37. per-ben, amivel Lionel Messi és Robert Lewandowski után harmadik játékosként tudott legalább két gólt szerezni a Real ellen BL-elődöntőben.

A fordulást követően összeszedettebben futballozott a spanyol együttes és nagyobb terület is nyílt előtte, kapura lövéseiből azonban hiányzott a hatékonyság, miközben Haaland ziccerből sem tudta bevenni Courtois kapuját. A második félidőben támadásban már nem teljes erőbedobással játszó Manchester City azonban még így is újabb két gólt tudott szerezni. A 76. percben De Bruyne balról ívelt a kapu elé egy szabadrúgást, a labdát Militao sodorta saját kapujába (3-0), a 91. percben pedig a cserék összjátéka után állította be a végeredményt a City, Álvarez értékesítette Foden kiugratását

A BL-döntőt június 10- én rendezik Isztambulban, a Manchester City ellenfele az 1964-ben, 1965-ben és 2010-ben diadalmaskodó Internazionale lesz, amely kettős győzelemmel búcsúztatta a városi rivális AC Milant.