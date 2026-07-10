Anglia az utolsó pillanatban nyert, a döntőben Spanyolország várja

A szigetországiak a 90. percben született Watkins-góllal szerezték meg a 2-1-es győzelmet Hollandia ellen a labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjében. A szigetországiak megérdemelten győztek, ellenfelük a vasárnapi fináléban Spanyolország lesz.