Még az is belefért, hogy Kylian Mbappé büntetőt hibázzon.
A magyar férfi vízilabda-válogatott 11–11 után ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a világbajnok Spanyolországot, ezzel bejutott az Európa-bajnokság legjobb négy csapata közé.
Az esti elődöntőben Rahman Musza Amuzadhalilivel csapott össze, kevesebb mint egy menet alatt, technikai tussal veszített.
Este a szerbek idei Európa-bajnokával, Aleksandr Komarovval mérkőzik meg.
A legjobb négy között a francia Auriane Mallo-Bretonnal vív szombat este.
A szigetországiak a 90. percben született Watkins-góllal szerezték meg a 2-1-es győzelmet Hollandia ellen a labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjében. A szigetországiak megérdemelten győztek, ellenfelük a vasárnapi fináléban Spanyolország lesz.
Simons lőtt egy bombagólt, Kane 11-esből egyenlített, aztán jött a 90. percben a 29 éves Watkins az első világversenyén.
Az ibériaiak 0-1-ről fordítva 2-1-re győztek Franciaország ellen és jutottak a németországi futball-Európa-bajnokság vasárnapi döntőjébe.
Minden egy helyen a 2024-es futball-Európa-bajnokság döntővel felérő elődöntőjéről.
Csak reménykedhetünk, hogy a spanyolok ellen feledtetik az eddigi dögunalmas játékukat.
A házigazdák három góllal szereztek többet a mieinknél az idei Európa-bajnokság elődöntőjében.
A rendes játékidőben a negyedik negyed után 10-10-es állásnál véget ért mérkőzést eldöntő büntetőpárbajból mi jöttünk ki jól, így vasárnap délután a horvát-görög meccs győztesével játszhatunk a döntőbe jutásért.
Mindössze két századdal maradt el országos csúcsától és a 15. helyen került a 24 közé.
62-61-re legyőzték a cseh csapatot, így indulhatnak jövőre a párizsi olimpia selejtezőjében.
A Real Madrid játékában ötlet sem igazán volt ma este.
Atlasz vagy nagy kékség.
A délelőtti összeállításból kikerült Jakabos Zsuzsanna, akinek helyét a 200 méter pillangón az esti program első döntőjében hetedik helyen végző Kapás Boglárka vette át.
Milák Kristóf elsőként, Kenderesi Tamás hatodikként jutott be.
A magyar csapat Tokióban hazai idő szerint vasárnap 6 óra 40 perckor száll vízbe a harmadik helyért.
A magyar női vízilabda-válogatott legyőzte a holland csapatot a tokiói olimpia keddi negyeddöntőjében, így a következő körben a fináléba kerülésért játszhat.
Kardozónk nagy csatában jutott a döntőbe georgiai ellenfelével szemben.
Magyar női kardválogatott először szerepelhet nyári játékokon.
A politikus és a válogatott futballista is szerepelhetett az MLSZ „nélkülözhetetlenek” listáján.
Babos Tímea újabb magabiztos győzelemmel bejutott az elődöntőbe a 250 ezer dollár (58 millió forint) összdíjazású taskenti keménypályás női tenisztornán.
A 90 kilogrammos Tóth Krisztián bejutott az elődöntőbe a budapesti cselgáncs-világbajnokság pénteki versenynapján.
A 2012-es olimpiai bajnok Gyurta Dániel a 17. lett, így nem jutott elődöntőbe 200 méter mellen csütörtökön a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.