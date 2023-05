MTI-Népszava;

Orbán-kormány;fővárosi önkormányzat;Kiss Ambrus;közigazgatási per;lakógyűlés;keresetlevél;szolidaritási hozzájárulás;

2023-05-18 17:54:00

A főváros május végén indítja a kormány elleni perét

A keresetlevélben külön kérik a bíróságtól az inkasszó lehetőségének megtiltását az önkormányzatra kirótt 58 milliárdos szolidaritási hozzájárulás tekintetében.

Május végén nyújtja be a főváros a szolidaritási hozzájárulás rá kiszabott idei összegének, azaz 58 milliárd forintnak a csökkentését célzó keresetét a Fővárosi Törvényszékhez – közölte Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtöki háttérbeszélgetésén. Hozzátette, a közigazgatási per megindítása iránti keresetlevélben kéri a bíróságtól az inkasszálás megtiltását.

A Népszava is beszámolt arról az április 19-i sajtótájékoztatóról, amikor Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat jogtalannak tartja az ilyen mértékű adóztatást és pert indít a kormány ellen a közigazgatási bíróságon.

Kiss Ambrus most azt is elmondta, hogy szimbolikus is a kereset beadásának időpontja, ugyanis a hónap végén fordul át a főváros nettó finanszírozói pozícióba. – A szolidaritási hozzájárulás olyan elvonást jelent a fővárosnak, ami a közfeladatok ellátását lehetetlenné teszi – tette hozzá, kiemelve: a korábbi terv szerint ezért az adónemből mindössze 33 milliárd forintot gondolnak törvényesnek, és annyit is fizenek be.

A háttérbeszélgetésen szóba került az első Budapesti Lakógyűlés, amelyen egyebek mellett a Lánchíd jövőjéről faggatnák a budapestieket, a kormány nemzeti konzultációinak mintájára. – A levél kinyomtatása, borítékolása, kézbesítése és a call center működtetésének költsége 100 millió 500 ezer forint, a kommunikációra nagyjából 25 milliót fordítanak – ismertette Kiss Ambrus, hangsúlyozva, hogy a leveleket nem a posta, hanem saját dolgozóik viszik ki.