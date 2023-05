Danó Anna;

egészségügy;okoseszközök;EESZT;Digital Health Summit;

2023-05-19 10:12:00

Életmentő betegadatok: egyre több helyen segítik okoseszközök a gyógyítást

Van, ahol már a rendelő számítógépén rögtön láthatja a háziorvos, milyen eredményt hozott páciense otthoni vércukor- vagy vérnyomásmérése.

Nagy lehetőséget látnak a szakemberek abban, hogy az egészségügyi adatok kezelését a betegek szolgálatába állítsák – derült ki a Digital Health Essential egészségügyi konferenciáján. Ennek egyik eszköze és háttere lehet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amelyben már most használnak olyan gondozást segítő eszközöket, amelyekkel a beteg közvetlenül tud adatot küldeni a „felhőbe”, hogy a kezelőorvos szükség esetén gyorsan reagálhasson. Ennek kapcsán Tolnay Roland, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ESZFK) ügyvezetője meg is jegyezte: a jól működő egészségügyhöz pontos adatokra van szükség.

A hazai rendszerben az adatszolgáltatók az egészségügyi intézmények, illetve maguk a betegek. A páciensektől egyelőre három eszközön keresztül érkezhetnek adatok közvetlenül az E-térbe.

Ehhez a rendszerhez most úgy lehet csatlakozni, ha a páciens elmegy a háziorvosához, ahol vagy egy eszközt kap használatra, vagy tájékoztatást arról, hogy azok közül, amire szüksége van, melyiket típust támogatja a rendszer. A páciensnek a saját eszközét a gyártó honlapján kell regisztráltatnia. Itt kap egy PIN-kódot, azzal elmegy a háziorvosához, aki a jelszóval élesíti az eszköz és az EESZT közötti kapcsolatot. Ezt követően már működik is a rendszer, azaz a betegnél lévő eszköz által rögzített adatot a háziorvos megnézheti, elemezheti, ha szükséges módosíthatja a terápiát. Tolnay Roland hangsúlyozta: „a bonyolult folyamatra” azért van szükség, mert csak olyan eszközről érkezhet az E-térbe adat, amely pontosan mér. Ezt egy akkreditációs eljárás során ellenőrzik, így csak olyan gyártó eszköze csatlakoztatható az E-térhez, ami a minősítésen megfelelt.

Lapunknak nyilatkozó háziorvosok főként a 77 Elektronika Kft. okos vércukormérőjét említették, mint a gyakorlatukban leginkább használt alkalmazást. Ez az eszköz Bluetooth kapcsolaton keresztül rögzíti egy applikációban a betegek a vércukoradatait. Ezekből diagramokat és táblázatokat is lehet készíteni, amelyek segítenek megérteni mind a betegnek, mind a kezelőorvosnak, hogy az egyes tényezők és helyzetek hogyan változtatják meg az adott beteg vércukorszintjét. Ennek segítségével alakíthatja úgy a diabéteszes az életmódját, az orvos pedig a terápiát, hogy elfogadható értékek között tudják tartani a páciens vércukorértékeit.

– Egy hazai cégtől 40 ilyen eszközt tudtunk szerezni a falunak, amit az önkormányzat is támogatott. A Bluetooth alapú technikák óriási áttörést hoztak a krónikus betegek gondozásában, és én is nagy örömmel használom. A Covid alatt egyszerűen muszáj is volt használni, mert egy jól beállított cukorbetegség védelmet jelentett például egy fertőzés esetén.

A háziorvos megjegyezte ugyanakkor, hogy használatukban erős korlát, mennyire képes maga a páciens egy ilyen okoseszközzel „összebarátkozni.” Megemlítette az is: a magas vérnyomásos betegek követésére még applikációt használ, azaz a páciens applikációba gyűjti a vérnyomás értékeit, amit emailen juttat el neki.