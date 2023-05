MTI-Népszava;

2023-05-19 16:24:00

Rétvári Bence: a börtönök a legmultikulturálisabb közegek

A Belügyminisztérium államtitkára a túlzsúfoltság kérdését a büntetés-végrehajtás nyílt napján nem feszegette, cserében brüsszelezett egy kicsit.

Az elmúlt években jelentősen, 14-15 ezerről 19 ezerre nőtt Magyarországon a fogvatartottak száma, míg az őket őrzők száma 7400-ról 9400-ra emelkedett; ez azért fontos, mert a kormánynak elsődleges a magyar emberek biztonsága, főleg, mivel a szomszédunkban háború zajlik – közölte Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a büntetés-végrehajtás pénteken megrendezett országos toborzó- és nyílt napján Veszprémben.

Az államtitkár mindkét oldalról a rabok és a börtönőrök szemszögéből is komolyan vehette a toborzást, mert a büntetés-végrehajtást egyrészt kiszámítható, stabil munkahelyként jellemezte, ahol látható az előmeneteli lehetőség, és különböző juttatások is vannak. – A magyar börtönökben száz százalékos a foglalkoztatottság, mindenki, akinek a büntetési fokozata megengedi, vagy tanul, vagy dolgozik. Így nincs olyan ember, aki tétlen lenne. Ezzel a rabok hozzájárulnak saját fogva tartásuk költségeihez, a megtanult szakmával pedig a társadalomba való visszailleszkedésüket is megkönnyítik – fogalmazott a politikus.

Rétvári Bence szerint Magyarországon a börtönök a legmultikulturálisabb közegek, hiszen 73 ország több mint kétezer állampolgára van embercsempészés miatt a magyar börtönökben, büntetésüket töltve vagy bírósági ítéletre várva. – Ennek költségeit szinte teljes egészében a magyar emberek állják, hiszen az Európai Unió 650 milliárd forinttal tartozik az országnak az illegális migrációval kapcsolatos költségek megtérítésére, amelynek egy százalékát fizette csak ki – fakadt ki Brüsszel ellen az államtitkár.

Lapunk is beszámolt még áprilisban arról, hogy a hazai börtönélet a magyar adófizetők alig 50,3 milliárd forintjából virágozhat fel még jobban a jövőben és a csengeri börtönt az állami megrendeléseken igen sikeres West Hungária Bau Kft. építheti meg. A pénteki toborzón erről nem esett szó, de Magyarországon régóta túlzsúfoltak a börtönök, emiatt az állam már több kártérítési pert is elbukott rabok ellen. Pintér Sándor belügyminiszter eredetileg öt új börtönt ígért korábban, ebből azonban négy kivitelezését az Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága lefújta. A Népszava még 2020 júliusában írt arról, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter éppen Veszprémben adott át egy könnyűszerkezetes börtöntömböt, s az év szeptemberére ígérte, hogy „nagyjából 95 százalékra csökken a hazai fegyintézetek telítettsége”.