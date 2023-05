Balassa Tamás;

2023-05-21

Az ellenzékiség utolsó oszlopai – Akkor is aktívan tenni kell egy normálisabb országért, ha éppen reménytelennek látszik a helyzet

Már csak a lelki egészségünk érdekében is: hogy bele tudjunk nézni a tükörbe, és ne kelljen azt éreznünk, szó nélkül vonulunk a vágóhídra. Azt látom, hogy ezzel továbbra sem vagyok egyedül – így érvel a közéleti kiállás fontossága mellett Juhász Vera aktivista. Sokan vannak, akik hol szelíd megértéssel, hol éles kritikával szemlélik az ellenzék útkeresését, de nem várnak a pártokra. Velük vagy nélkülük, ügyekért harcolnak. Ők azok, akik maradtak.

A tavalyi választás tíz év ellenzéki építkezés eredményét nullázta le. Kiderült, ami sejthető volt: az Orbán-kormány játékszabályai szerint más csak elvileg nyerhet.

Nem véletlen, hogy ez Orbán Viktor jobboldali sikerreceptjének első pontja („Saját szabályaink szerint kell játszani”, CPAC, Texas, 2022), és csak második a konzervatív belpolitika (értsd: migrációs és genderiszony, békehiszti, rezsifétis). Vagyis az üzenet csak másodlagos. Ha ugyanis nem hallatszik, akkor nincs. Az pedig, hogy az ellenfél is szerezzen gólt, vállalhatatlan kockázat (ezt hivatottak megelőzni a választási szabályok). Istennek is tetsző nemzetmentés folyik, ilyet tétet nem játszunk meg lutrin – olvasatunkban ez a hatalom kizárólagosságára nyíltan törekvő Fidesz-szándék indoka. Az Orbán-rendszer sokakat külföldre tanácsolt, más elfordult a politikától. És vannak, akik kitartanak.

A Fidesz-maszlag

Mórocz János történészt, a Civilek Szövetsége stratégiai vezetőjét sokakhoz hasonlóan mélyen érintette április 3. pofonja.

– A négyből két lányom is külföldön él, őket semmiképp nem beszélném rá, hogy hazajöjjenek, és ha végképp értelmetlenné válna az ellenállás, lenne hova távoznom – meséli. – A választás utáni elkeseredést követően a barátaimmal két nap múlva már a kudarc okait és a lehetséges új utakat elemeztük a rendszer megdöntésére. Ennek esélyét egy erős civil társadalomban, a helyi közösségek folyamatosan építkező horizontális hálózatában látom. Ezt a munkát elsősorban vidéken kell elvégezni, reálisan a kis- és közepes városokban, nagyközségekben, mert ott hatalmas a gond.

ezért az együttműködés, a társadalmi szolidaritás javítása nehéz feladat.A Civilek Szövetsége tavaly szeptembertől ennek a reménybeli hálózatnak a szövetét igyekszik erősíteni. Nem zászlókat lobogtató ernyőszervezetként, hanem a helyi társadalmak mélyszerkezetében kapcsolatokat, cselekvőképes társakat, együttműködőket találó közegként, elengedve a szimbolikus politizálás fétisét.

– Történészként tudom, hogy ma nincs forradalmi helyzet. Az emberek többsége – bármennyire is szomorúbban, nehezebben él – még nem elszánt a cselekvésre, még tűri a méltatlan helyzetét. Vagy egyszerűen elhiszi a propaganda tudatmódosító maszlagját, és nem is próbál valódi válaszokat keresni. A változást az emberek érdekfelismerése és érdekartikuláló képességének javulása jelentheti. Ez azonban csak egy még drámaibb gazdasági helyzettől várható, vagy súlyos forrásokból, a mélyszerkezetben történő hálózat építésével érhető el. Utóbbi nem megy egyik napról a másikra. Mégis mi, ebben a földalatti mozgalomban, erre fókuszálunk.

Még az égető érdeksérelmek sem elegendőek az elegendő akarat, a kritikus tömeg megszületéséhez. Néhány százas, jobb helyeken néhány ezres csoportot tud megmozdítani az akkugyárak, a kiemelt beruházások témája.

– Nálunk, Zuglóban a százhúszezer lakosból mindössze néhány száz mozgósítható egy tüntetésre a NER Bosnyák téri gigaberuházása ellen, és sokszor még a kompromisszumokra túlzottan nyitott ellenzéki polgármesterrel és politikusokkal is meg kell küzdenünk. Így nagyon nehéz. Általában nincs ki mögé beállni, az egykori szövetségesek ma egymással is pozícióharcot folytatnak a megmaradt javak birtoklásáért és a jövő évi választási starthelyzetért. Pedig az alaphelyzet nem változott, a Fideszt csak egy közös jelölttel lehet legyőzni az önkormányzati választásokon is. Olyan civil erő pedig nem látszik, amely erőforrásokkal felvehetné a versenyt az összes politikai párttal.

– Abban az egyben bízhatunk, hogy talán októbertől elindul a tavalyinál hatékonyabb összefogás megteremtése. Hogy ebben lesznek-e civilek, és hol mennyien, az a helyi közösségek ébredésén és megerősödésén, de a pártok belátásán is múlik.

Szikrára várva

Juhász Vera több mint húsz éve civil aktivista. Szerinte az ellenzéki oldalon vannak biztató fejlemények, ahogy elkeserítők is. Biztatónak tartja a pedagógusok kitartó küzdelmét, mert bár sokan abbahagyták a sztrájkolást, mindig vannak olyanok, akik épp most lendülnek bele, vidéken is. Ígéretes a PDSZ elszánt és immár szisztematikus munkája. Jónak tartotta a szakszervezetek és más pedagóguscsoportok, diákok, szülők és a civilek együttes – néha már a pártokat bevonó – fellépését is. Például a Belügyminisztérium előtti „leülős akciót” az esti karmelitás, kordonbontással összehangolt tüntetéssel. A pártok teljesítményével azonban elégedetlen. Ritka kivételektől eltekintve nem lát újszerű cselekvést. Hadházy Ákos olykor magányos szélmalomharcát becsüli.

– Lehangoló, hogy egyre áthatolhatatlanabb a fal a kormányhoz hű és a NER-ellenes tábor között, alig van átjárás, párbeszéd – mondja Vera. – Az állami propaganda legyőzhetetlennek tűnik. Nem találjuk az eszközét, hogyan lehetne eljuttatni az üzeneteket a buborékunkon kívülre. Továbbra sem látom nyomát az ellenzéki oldalon stratégiai gondolkodásnak, jól átgondolt tervezésnek – se a pártoknál, se a pedagógus-ellenállásban. Sokszor azt érzem, azt se tudják, mi fán terem a stratégiai tervezés.

Vera szerint a legtöbb ember visszahúzódott saját közeli ismerősei körébe, és inkább nem követi a napi eseményeket. Örül annak a szabadságnak, amit meg tud élni, és nem gondol napi szinten arra, ami a tágabb környezetben történik.

– Elképesztő látni, hogyan fasizálódik az ország, ahol egyre több csoport „szívja meg”, kétszer annyiba kerül a kenyér és más alapvető élelmiszerek, és mi élünk tovább, mintha mi sem történt volna. Csak rosszabb a kedvünk, és sóhajtozunk, ha szóba kerülnek a belpolitikai fejlemények. Utólag visszanézve biztos csodálkozni fogunk, hogyan tudtunk így „ellenni” az „utolsó békeévekben”. Hiányzik a szikra, amitől az emberek kimozdulnának az apátiájukból. Nem tudom, hogy ez a szikra mikor és mitől fog kipattanni, de előfordulhat, hogy a hatalom elkövet hibákat, például a rendőrök túlkapásainak áldozatai lesznek. Szomorú erre gondolni, de történelmi példák alapján az visz ki tömegeket az utcára, ha a hatalom megmutatja a valódi természetét, és ártatlanokra támad. Olyanokra, akiknek legfeljebb az a bűnük, hogy megrugdosnak egy kordont, vagy bejelentés nélkül mernek tüntetni, és a rendőri felszólításra nem szélednek szét. Ha a rend­őrség ilyen hibát elkövet, és emberek sérülnek meg, ez kiválthat olyan felháborodást, ami miatt újra tíz- vagy százezrek mennek utcára.

A kordonok rendszere

Ruskal-Klemm Csilla közgazdász, vállalkozó tavaly a 20k22 szóvivőjeként önkénteskedett.

– Letaglózva éreztem magamat a választás után – foglalja össze az érzéseit. – Sokan, rengeteget dolgoztunk a rezsim lebontásán, mégsem sikerült. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejünkben a külföldre költözés, de végül a maradás mellett döntöttünk. Amíg itt élünk és változást szeretnénk, kötelességemnek érzem azt, hogy tegyek is érte. Nem elég otthon vagy a Facebookon elégedetlenkedni, tenni is kell a változásért aktívan. Csilla is megemlít Zuglót, ahol NER-közeli üzletet nyilvánítottak kiemelt kormányzati beruházássá, hogy ne kelljen megfelelnie a helyi építési szabályoknak.

– Ezek azok az ügyek, amelyek ellen fel kell lépni, nem szabad felvenni az „úgysem történik semmi…” attitűdöt. Ha sokan szeretnénk valamin változtatni, csak akkor van esélyünk. Ez igaz a diáktüntetésekre is. Sokaknak kell felállniuk a fotelből. Már most nagyon kevés a tanár, és ha a kormány így folytatja, egyre több pályaelhagyó lesz.

Csilla mindazonáltal örül, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek mára túljutottak a sebeik nyalogatásán, és újra a politikai színtér cselekvő szereplőiként tűnnek fel. A cselekvésben lát lehetőséget a változásra. Ilyennek tartja a „kordonbontás-rendszerbontás” akciót vagy a tavalyi katatüntetések szervezését.

– A parlamenti politizálás sajnos értelmetlen, aktív cselekvésre van szükség, amit a Momentum parlamenti képviselői tesznek, és amit Hadházy Ákos is évek óta folytat. Hatékonyabbnak tartom a szervezett munkát, amit egy párt tud adni, ezért csatlakoztam a párthoz. Nekik van egy igazi programjuk (Holnap Magyarországa terv), amivel azonosulni tudok, és valódi bázissal, valódi szervezettel rendelkeznek. Aktivistaként tevékenyen részt veszek az akcióikban.

Csillámpor a sivatagba

– Mit gondoltam? Azt, hogy nem élem túl – Bolla Ritát, a Nyomtass te is! aktivistáját az átlagnál is jobban megrázta az ellenzéki összefogás kudarca. – Sok ember hitt az én meggyőződésem miatt abban, hogy sikerülhet elérni a változást. Feléjük valamiféle felelősséget éreztem. Azt, hogy nekem kell magyarázkodnom: mi történt az emberekkel? Persze tudom: az állam rabul ejtése és a média szisztematikus bedarálása az ok, mégis valahogy az emberek szintjén szeretném megérteni, hogy mi történik. Velük, bennük. Miért nem kérdőjelezik meg a propaganda állításait, akik emberhez méltatlanul élnek, akiknek meghaltak a szerettei a Covid idején, akiknek nincs a falujában iskola.

Rita ma már összetettebbnek látja az ellenzéki kudarc okait, mint látta a választások után közvetlenül. Számára a „békepárti” mocskosságot is könnyedén lekommunikáló kormányzati médiatúlsúly volt az egyes számú magyarázat.

– Pár órán át, addig, amíg el nem indult a cirkusz a pártok között… – emlékszik. – Annak az estének a történései nekem nem fértek bele az értékrendembe. Nem csak a választások vesztesének éreztem magam, azt éreztem, hogy elvettek tőlem valamit, amiben hittem: az összefogás erejét, hitelességét. Azt, ami 2018 decemberében az utcán, nem politikusi vezényszóra elkezdődött. Amiért akkor, 48 évesen és 50 kilósan lefújtak, és az érzést, ahogy a mindenféle zászlók összekeveredtek a könnygáz felett.

Azt a fajta összefogást vették el, amiben hittem. Hittem, hiszen láttam, megtapasztaltam akkor az utcán, hogy meg lehetett csinálni. Sokan megcsináltuk. Magunktól. Halihó, politikusok! – gondoltam a választás éjszakáján, és gondolom most is –, nem volt ám komfortos a nagydarab, nagyon feketébe öltözött jobbikos arcoknak engem istápolni a szivárványos jelvényemmel meg DK-s és cigány zászlók között feketélleni! És nekem sem volt komfortos, de megcsináltuk, meg lehetett csinálni. Akkor? Mi most a helyzet a színpadokon, és leginkább a színfalak mögött?

Mindennek ellenére továbbra is azt gondolja, csak az összefogásnak lehet ereje a Fidesszel szemben – ezzel a gondolattal nem túl népszerű. Kicsi, forrás nélküli, jelentéktelen pártok semmire sem mennek egyedül szerinte. Az sem, aki nagynak érzi magát. – Hadházy Ákos munkáját és erejét csodálom. De amíg a média helyzete nem megoldott, addig minden ügy, amit feltár, sivatagba hordott csillámpor. Megcsillan a dűnén, néhányan látják, aztán elfújja a szél. Néha komolyan aggódom érte, hogy meddig bírja még ezt. Karácsony Gergelyt pedig továbbra is hitelesnek tartom, a hibáival együtt is. Van és volt, hogy nem értettem egyet azzal, amit csinált, de azt gondolom, hogy hibázni ér. Ha a hiba mögött egy jó és hiteles ember van.

Nem fekete, nem fehér

Bálint Mónika, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezető igazgatója egy olyan szervezetben dolgozik, amely deklaráltan az állampolgári részvétel és tudatosság fejlesztésére tart képzéseket, programokat, ezért sok minden nem változott az életükben a választás óta.

– Mi a hosszú távú változásokban hiszünk. Az egyik fókuszunk a választás tisztasága – mondja Mónika, hozzátéve: a 20k22, a Számoljunk együtt! és több más szervezet elérte, hogy április 3-án mindenhol legyen az ellenzék által jelölt szavazatszámláló, és ne nagyon történjenek visszaélések a szavazókörökben. – Ezeknek egy része persze nem a fülkék magányában történik, hanem a fejekben, amikor megfélemlítés hatására vagy juttatásért cserébe szavaz valaki. Ez nem új jelenség, és nem is gondoltuk, hogy azonnal jelentős változást lehet benne elérni. Mivel mi a szavazókörökön kívülre készítettünk fel megfigyelőket, kijelenthetjük, hogy a visszaélések léteznek, és még sok munkát jelent az, hogy ne legyen társadalmilag legitimálva a szavazatvásárlás.

Mónika úgy látta: volt egy nagy leülés augusztus-szeptemberig a civil aktivizmusban, de ügyek mentén erős önszerveződő csoportok kerültek felszínre, például az oktatási mozgalmakban.

– Viszont nem nagyon látszik a horizonton olyan politikai szerveződés, ami egyértelmű változást tudna hozni. Logikus, hogy mindegyik bázist akar építeni, ezt a folyamatot előbb is elkezdhették vagy erősíthették volna. Örülnék, ha akár a kisebb pártok is meg tudnának erősödni.

Az élesen megosztó szekértábor-politikát eddig sem tartottam jó iránynak. Van egy alapvetően optimista hozzáállásom, és erős elköteleződésem értékek mellett. Abban hiszek, hogy ha a közös értékeink mellett kiállunk közösen, akkor ellensúlyozni lehet, ami a politikai téren elromlott. Ez nem könnyű és nem rövid távú munka.