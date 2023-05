P. Szabó Dénes;

Velencei Biennálé;

2023-05-21 19:09:00

Brazília nyerte a legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlánt a 18. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén

A nemzetközi zsűri méltatása szerint a projekt egyfajta kutatás és építészeti beavatkozás, amely az őshonos, illetve a fekete népesség filozófiáját és gondolkodásmódját vizsgálja.

Brazília nyerte a legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlánt, Alessandro Petti és Szandi Hilal pedig a főkurátori válogatás legjobb kiállítójának fődíját a 18. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále szombati eredményhirdetésén. Brazília nemzeti pavilonja idén Gabriela de Matos és Paulo Tavares Terra (Earth) című tárlatát mutatja be. A nemzetközi zsűri méltatása szerint a projekt egyfajta kutatás és építészeti beavatkozás, amely az őshonos, illetve a fekete népesség filozófiáját és gondolkodásmódját vizsgálja, keresve a jóvátétel módozatait.

Különdíjat nyert Nagy-Britannia pavilonja, melynek Dancing Before the Moon című tárlata kapcsán a zsűri kiemelte a kurátori stratégiát és felvetéseit, amelyek a mindennapi rítusok erejét ünneplik mint az ellenállás formáit és mint térbeli gyakorlatokat a diaszpórák közösségeiben.

A Lesley Lokko főkurátor által The Laboratory of the Future címmel összeállított válogatásból a Daar című projekt nyerte el az Arany Oroszlán-díjat az alkotók – Alessandro Petti (Stockholm) és a Szandi Hilal (Betlehem) – hosszú távú tevékenységéért és mély politikai elkötelezettségéért a dekolonizáció építészeti és tanulási gyakorlata terén Palesztinában és Európában.

A főkurátori kiállítás legjobb fiatal alkotójának járó Ezüst Oroszlánt a nigériai születésű, Brooklynban élő Olalekan Jeyifous vehette át, különdíjat kapott továbbá a belga Twenty Nine Studio / Sammy Baloji, a dél-afrikai Wolff Architects (Ilze Wolff és Heinrich Wolff), valamint a brit Thandi Loewenson. A főkurátor javaslatára Arany Oroszlán-életműdíjjal Demas Nwoko nigériai képzőművész, designer, építész munkásságát ismerte el a Velencei Biennálé.