2023-05-21 20:44:00

Bencsik András aggódik Orbán Viktor túlsúlya miatt

A fideszes propagandista szerint minden nagymamának ki volt téve otthon egy fénykép a politikusról. Emellett szükségét látja többek közt egy oktatási minisztérium felállításának.

„Én ezt egyébként tudatosan mondtam, amit mondtam, amit fölkapott a baloldal, és fáj nekik nagyon, meg is érdemlik. Azért tettem, mert a homoszexuális emberekre van egy közkeletű kifejezés, amit egyébként az ő nyomásukra elérték, hogy ezt nem lehet kimondani, és ha valaki ezt a nyilvánosságban kimondja, akkor kisípolják ezt a szót” - jelentette ki a Karc FM egyik műsorában a Demokrata főszerkesztője.

Bencsik András mindezt azzal kapcsolatban mondta, hogy - mint korábban mi is hírt adtunk róla - a Sajtóklub egyik egyik adásában örömét fejezte ki, amiért Ugandában az általa bubuknak nevezett homoszexuális házaspárokat kivégezhetik.

Kissé zavaros narrációja szerint ezzel azt akarta elmondani, hogy már majdnem kötelező valamilyen szexuális másság, így ő azt kommentálta jó hírként, hogy végre valahol szembefordulnak ezzel a „kötelező őrülettel”. Kerestem egy szót, amit nem sípol ki a média - hangsúlyozta.

Így jött ez a bizonyos bubu, ami egy helyettesítő szó volt, amit még nem tiltottak be, de szavai szerint ez is bekövetkezhet. Neki ezzel az egész gyakorlattal van baja, amiről szerinte már beszélni sem lehet, azokat pedig akik kifogásolták ezt a szót, „kicsiny lelkű és szűk agyú emberkének” titulálta. Hangsúlyozta, nem kívánta ezeknek az embereknek a halálát, „hülyeség ezt gondolni.” Szerinte ezen mondatait pontosan úgy forgatták ki, mint annak idején Kövér László úgynevezett „köteles beszédét”.

Kifejtette, azt is, hogy ugyan oroszbarátnak tartja magát, de „olaszbarát is vagyok, és - egyre nehezebb mondani - de németbarát is vagyok (...) szóval ami az oroszokat illeti, én igazából igazságbarát vagyok.” Bencsik András úgy látja, hogy hülyékkel nem kell foglalkozni, ő maga ugyanis volt már munkásőr, fasiszta, náci és kommunista - megítélése szerint a jelzők koronként változnak.

Később beszélt arról is, hogy 1998 környékén az ő édesanyjának a könyvespolcon kint volt Orbán Viktor fényképe. „Szerintem minden nagymamának ki volt téve Orbán Viktor fényképe” - tette hozzá egy merész kanyarral, megjegyezve, hogy ez egy olyan időszak volt Magyarország történetében, mint amikor besüt a nap egy felhős időszakban.

Szóba került Gyurcsány Ferenc személye is, akit Bencsik András sátánnak tart. Minden szempontból egy paranoiás szörnyeteg - fűzte hozzá. Orbán Viktorról pedig azt gondolja, hogy a miniszterelnök nagy ajándék a sorstól. „Én egy kicsit aggódok miatta, mert kicsit túlsúlyos, és azt gondolom, hogy az az egészségre ártalmas” - magyarázta. Ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy végigcsinálja küldetését, mivel

Bencsik András a műsorvezető felvetésére - miszerint mondjon egy kritikát a kormánnyal kapcsolatban - arról is beszélt, hogy noha nagyon tiszteli a kormányfőt, de az első perctől kezdve nem érti, miért kellett létrehoznia az Emberi Erőforrások Minisztériumát.

„Én jobban örülnék, ha volna egy kulturális minisztérium, egy oktatási minisztérium, meg valami sportügyi (...) mert látom, hogy az oktatás az egy stratégiai kérdés (...) és nem az az érdekes, hogy a tanárok meddig tüntetnek, hanem az, hogy milyen tudással jönnek ki a következő generációk az iskolába...ez élet-halál kérdés” - fogalmazott Bencsik András.