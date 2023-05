P. L.;

2023-05-22 10:59:00

Jogerősen bukta a fideszes Bús Balázs a Szabó Tímea ellen pedofilügyben indított rágalmazási pert

Bús Balázs korábban azért indított eljárást, mert a Párbeszéd frakcióvezetője „A pedofil bűnözők a Fideszben vannak – a Fidesz óbudai jelöltje, Bús Balázs is elhallgatott egy óvodai pedofil bűncselekményt!” címmel tett közzé egy videót.

„Tudom, kicsit már unalmas, de ismét jogerősen pert nyertem a fideszes Bús Balázs ellen abban a pedofil-ügyben, amelyben a Fidesz 30 éves gyakorlattal szembe menve tavaly júniusban kiadta a mentelmi jogomat” - közölte Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője a Facebookon.

Lapunk korábban beszámolt egy kis ellentmondásról az ügyben: a korábbi óbudai alpolgármester a kormánypárti Magyar Nemzethez hasonlóan azt állította, hogy személyiségi jogi pert nyert Szabó Tímeával szemben. Bús Balázs azért indított eljárást, mert a Párbeszéd országgyűlési képviselője a kampányban „A pedofil bűnözők a Fideszben vannak – a Fidesz óbudai jelöltje, Bús Balázs is elhallgatott egy óvodai pedofil bűncselekményt!” címmel tett közzé egy videót. A korábbi III. kerületi polgármester szerint a videóban elhangzó állítások nem csupán a becsület csorbítására alkalmas, morálisan, illetve erkölcsileg elítélendő állításokat tartalmaznak, hanem különösen súlyos, morálisan a társadalom által fokozottan elítélt, nagy tárgyi súlyú bűncselekmény elkövetésével vádolják teljesen alaptalanul. Álláspontja szerint Szabó Tímea vádaskodása azt a célt szolgálja, hogy a személyét politikai haszonszerzés céljából lejárassa. Ezt az álláspontot szerinte a Fővárosi Törvényszék is osztotta, így a bíróság nyilvános bocsánatkérésre és közel 8 millió forintnyi sérelemdíj megfizetésére kötelezte Szabó Tímeát. A Párbeszéd frakcióvezetője azonban cáfolta ezt, s azt állította, a fideszes politikus nem nyert pert ellene elsőfokon, egy bírósági meghagyás született, amelynek ő határidőben ellentmond. Ezt követően lesz a bíróság abban a helyzetben, hogy érdemben döntsön az ügyben.

Szabó Tímea most arról posztolt, hogy a büntetőeljárásban első fokon a Budapesti II. és III. kerületi bíróság, másodfokon pedig a Fővárosi Törvényszék is megállapította, hogy részéről rágalmazás nem történt, így az ellene indult eljárást januárban megszüntette. Ezen a héten pedig a polgári peres eljárásban is jogerős döntés született. A Fővárosi Ítélőtábla Szabó Tímea szerint kimondta, hogy meg lehet fogalmazni politikai és morális értékítéletet nagy nyilvánosság előtt is olyasvalakiről, aki még III. kerületi polgármesterként eltitkolt egy gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményt.

„Nem tudom, hogy igazából mit szeretett volna vagy mit szeretne még Bús Balázs és óbudai fideszes csapata, de szerintem jobban tennék, ha most már inkább visszavonulnának a közélettől. Én biztosan nem fogok a jövőben sem hallgatni, ha gyerekeket bántalmaznak” - értékelte az ítéletet Szabó Tímea, hozzátéve, szégyellje magát az egész Fidesz, amiért „kitalált óvodai LMBTQ hergeléssel foglalkozik, amikor pedig valóban fel kellene lépni a gyerekek védelmében, akkor hallgatnak”.