Az ellenzéki politikus szerint a hatóságok nem folytatnak érdemi nyomozást, ezért a kezébe akarja venni az ügyet.
Szerinte Orbán Viktor miniszterelnöknek, a belügyminiszterének vagy Polt Péter egykori legfőbb ügyésznek meg kell szólalnia, ha nem akarják, hogy a magyar emberek gyalázatos bűnrészesként tartsák számon őket.
A Tisza Párt elnöke arra is kíváncsi, hogy lehet még a helyén a szakterület vezetője, az illetékes államtitkár és miniszter.
Több száz, a kifogástalan életvitelről szóló adatlap miatt már felmondott, vagy a távozást fontolgató gyermekvédelmi szakember kereste meg a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezetét – tudta meg lapunk Boros Ilonától, az egyesület Egyenlőség programjának vezetőjétől.
Az általunk megkérdezett papok közül egyikük elmondta, hogy „teljesen kibukott” a hírektől. Találkoztunk azonban ellenpéldával is.
Egy, a lapunk által megkérdezett kártérítési ügyekben jártas ügyvéd szerint a titoktartási kötelezettséget a hatóság megszegte, hiszen a titoktartás alapján még a megállapodás tényét sem lehetett volna nyilvánosságra hozni, nemhogy a konkrétan kifizetett kártérítést.
A hivatalos indoklásban nem szerepel ugyan, hogy Csűrös András református lelkésszel szemben retorziót alkalmazott az egyházkerület, amikor visszavette tőle az általa használt autót, a körülmények ismeretében azonban nehéz lenne másra gondolni.
Mészáros Dávid az Orbán-kormány Sopronbánfalván tartott februári kormányülésére személyesen ment el, ezzel a bíróság szerint visszaélt a gyülekezési joggal. Az ellenzéki párt tagja fellebbez.
A DK-s parlamenti képviselő Orbán Viktor bosszújának tartja a kormánypárti többség döntését. Szerinte ő csak bemutatta az „orbáni pedofilhálózat” működését.
A többség érdemi írásos választ sem adott - tudta meg lapunk.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a vizsgálatokat márciusban és áprilisban végzik, és arra koncentrálnak, hogy ha volt korábban ki nem derült gyermekbántalmazás vagy szexuális visszaélés, az most derüljön ki.
A bicskei gyermekotthon volt igazgató-helyettese a pedofilügy eltussolásáért rá kiszabott jogerős ítélet ellenére a nyilvánosság előtt akarta tisztára mosni magát.
Az ellenzéki képviselő szerint Pölöskei Gábornénak tudnia kellett arról, hogy mit csinál az igazgató a bicskei gyermekotthonban lakó gyerekekkel, mégsem tett semmit.
Egyelőre nem tudni, hogy a református püspök, ahogy egyházának vezetői kérték, meglépi-e az egyház javát szolgáló döntést.
A magyar politikai rendszernek nincs szervezett ellenzéke. Ez a sommás megállapítás annak ismeretében talán meglepő lehet, hogy a jelenlegi parlamenti ellenzék lényegében mást se állít magáról, mint hogy a rendszer ellenzékeként kíván fellépni. Csakhogy az elmúlt hetekben, amikor létértelmének igazolásaképpen ez irányban cselekedhetett volna, éppen ezt a fellépést mulasztotta el.
A vonatkozó előírásokat a tárca szerint egy, a parlamentnek hamarosan benyújtandó törvényben lehet csak szabályozni. Lapunk hétfői cikke szerint a már megjelent kormányrendelet is módosított egy törvényt.
A miniszter szerint egyébként Kónya Endrének a börtönben van a helye és nem a presbitériumban.
Évértékelőt tartott a volt miniszterelnök.
A főváros jelentése szerint a munkatársak azt mondták, hogy Vásárhelyi ezt szakmailag indokoltnak és természetesnek tekintette, ami szerinte a „gyerekek szeretetigényének kielégítését” szolgálja.
A belpolitikai feszültség csökkentését szolgálja, hogy egy, a Fideszhez közvetlenül nem köthető, nem túl ismert jogászt jelöl köztársasági elnöknek a kormánypárt – mondják elemzők. Sulyok Tamás aligha lesz érdemi gátja a kormány politikájának.
A polgármesterek tervezett akciójának feltehetően a Fidesz vezetésében sem örültek a pedofilügy árnyékában.
A felsőoktatási intézmény jelezte, elítéli a gyermekek bántalmazását és az ellenük elkövetett minden visszaélést.