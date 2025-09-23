Szentpéteri Nagy Richard: A rendszer ellenzéke – Kegyelmi menetben

A magyar politikai rendszernek nincs szervezett ellenzéke. Ez a sommás megállapítás annak ismeretében talán meglepő lehet, hogy a jelenlegi parlamenti ellenzék lényegében mást se állít magáról, mint hogy a rendszer ellenzékeként kíván fellépni. Csakhogy az elmúlt hetekben, amikor létértelmének igazolásaképpen ez irányban cselekedhetett volna, éppen ezt a fellépést mulasztotta el.