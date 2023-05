Órákig készenléti állapotban volt az oroszok által több mint egy éve elfoglalt ukrán Zaporizzsja Atomerőmű

nepszava.hu;

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendkívül sérülékenynek nevezte a biztonsági helyzetet. A térségben folyamatosak az összecsapások, légitámadások.

Több órára készenléti állapotba, „szükség-generátorokra” kapcsolták Európa legnagyobb nukleáris létesítményét, a több mint egy éve orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsja Atomerőművet hétfő reggel hét óra előtt, és csaknem dél volt mire helyreállt a külső áramellátás – írja a Sky News. Zaporizzsja térségében az elmúlt időszakban folymatossá váltak az összecsapások a megszálló orosz haderő és az ukrán csapatok között, s ennek nyomán tűz keletkezett a város áramszolgáltatását biztosító létesítményben, így az atomerőművet teljesen lekapcsolták a külső áramforrásról.

Vlagyimir Rogov az oroszok által az atomerőműhöz kinevezett tisztségviselő azt állította, hogy Ukrajna „leválasztotta” az áramellátási vezetékeket, míg az ukrán állami nukleáris vállalat, az Energoatom közölte, hogy áramszünet volt az erőműben orosz ágyúzás miatt, amely a külső energiaellátást biztosító vezetékekben tett kárt.

#Ukraine’s #ZNPP this morning lost all external electricity for 7th time during conflict, forcing it to rely on emergency diesel generators for power; nuclear safety situation at the plant extremely vulnerable. We must agree to protect plant now; this situation cannot continue.