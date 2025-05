Légicsapás Szíriában

Az Egyesült Államok és partnerországai kedden hajnalban megindították a légitámadásokat az Iszlám Állam terrorcsoport szíriai állásai ellen is. Damaszkusz előzetes értesítést kapott a támadások megkezdéséről. A szövetségesek továbbra is kizárják a szárazföldi csapatok bevetését. Barack Obama amerikai elnök sajtótájékoztatón jelezte: az IS elleni koalíció mérete mutatja, ez nem csak Amerika háborúja.