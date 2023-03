Á. B.;

rakéta;Ukrajna;tömeggyilkosság;orosz megszállás;

2023-03-09 17:04:00

Megint elment egy időre az áram a Zaporizzsja Atomerőműben, miután a megszállók rakétaesőt zúdítottak Ukrajnára

A támadássorozatban legkevesebb kilenc emberrel végeztek az oroszok.

Országszerte rakéták csapódtak be kedden Ukrajna területén - jelentette a BBC.

Éppúgy célpont volt a déli Odessza, Kijev, vagy éppen Lviv. Itt legkevesebb öt embert gyilkoltak meg, miután találat érte otthonukat. Harkivban kritikus infrastrukturális célpontokat támadtak, egy ember pedig akkor veszítette életét, amikor Dnyipropetrovszk régióban csapódtak be a rakéták. Az ukrán hadsereg szerint az oroszok 81 rakétát lőttek ki, amiből 34-et semlegesítettek - ez volt az utóbbi hetek legnagyobb támadási hulláma. Az ukrán elnök szerint az ellenség ismét kísérletet tett az ukránok megfélemlítésére. „Visszatértek nyomorult taktikájukhoz” - fogalmazott Volodimir Zelenszkij. Hozzátette, mindezért nem fogják tudni elkerülni a felelősséget. Dmitro Kuleba külügyminiszter szerint nem katonai célpontokat lőttek. A kormányzat szerint eddig legkevesebb kilenc áldozatról tudni, akiket kedden megöltek az oroszok.

Kora délelőtt Európa legnagyobb atomerőműve egy orosz rakétacsapás következtében elveszítette külső áramforrását, s a kritikus időszakban dízelgenerátorokkal működött. A megszállt terület orosz illetékesei szerint azonban „provokáció” történt.

A Nemzetközi Atomenergiaügynökség (NAÜ) vezetője azt hangoztatta a történteket követően, hogy minden egyes alkalommal hatalmas a kockázat.

- figyelmeztetett Rafel Grossi.

Kedden kora délután azonban ismét helyreállt az erőmű külső áramellátása.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy a keddi csapások során hiperszonikus rakétákat is felhasználtak. A Kindzsal rakétákat úgymond „megtorlásul” vetették be arra reagálva, amikor múlt héten a Kreml közlése szerint úgynevezett egy „ukrán szabotázscsoport” hatolt be Oroszországba, egy határmenti régióba, majd ott tüzet nyitott a civilekre. Kijev szerint hat hiperszonikus rakétát lőttek ki, amely a hangsebesség ötszörösével képes haladni, s Ukrajna nem tudja azokat semlegesíteni.