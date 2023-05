Szalai Anna;

Orbán-kormány;Budapest;átadás;Karácsony Gergely;sajtótájékoztató;3-as metró;Navracsis Tibor;

2023-05-22 14:21:00

Csaknem hat év és 300 milliárd forint után ma talán utoljára is átadták a 3-as metrót

Csaknem hat évig húzódott Budapest leghosszabb metróvonalának felújítása, amely nem csupán Budapest, hanem az ország, sőt, az Európai Unió legnagyobb összeggel támogatott közlekedési projektje volt. A metrókocsikkal együtt csaknem 300 milliárdba került.

– Sokak szerint a hármas metró felújításának ideje alatt egy új metróvonalat is meg lehetett volna építeni. Mi vállaljuk a kihívást, ha Budapest lehetőséget kap egy új metróvonal építésére, belevágunk – hökkentette meg a kék metróvonal rekonstrukciójának végét ünneplő egybegyűlteket Karácsony Gergely főpolgármester a hétfői sajtótájékoztatón.

Később azt is hozzátette, hogy a város mindenki felé kinyújtja a kezét, aki hajlandó az együttműködésre. Ezzel a Nagyvárad téri állomás egymás felé nyújtott kezeket ábrázoló lyukacsos háttérfalára is utalt, amely szerinte a szolidaritást fejezi ki, de üzent az Orbán-kormánynak is, mondván Budapest vezetéséének mindig meg kellett küzdeni a város fejlődéséért, de vállalják a politikai vitákat, mert „kutya kötelességük ezeket megvívni”. Megköszönte a projekt pénzügyi támogatását az uniónak és az Orbán- kormánynak is, amelyek nélkül ez a rekonstrukció nem valósulhatott volna meg. De aprót még odaszúrt, mondván nagyon nagy szükségünk van az Európai Uniós forrásokra, ezért arra ösztökéli a magyar kormányt, hogy rendezze vitáit azt unióval, hogy ezek a források megérkezhessenek. Végül megjegyezte: új világot kell építenünk, mert a jelenlegi a járványok, a háború és klímaváltozás miatt instabillá vált, de ez nem megy változások nélkül.

– Budapest leghosszabb metróvonalának felújítási költségeinek 77 százalékát az előző hét éves költségvetési ciklus 591 millió eurós közlekedési programjából biztosított 453 millió eurós uniós támogatás fedezte. Ez a projekt Magyarországot, de az egész EU-t tekintve is az egyik legnagyobb beruházás. A beruházás révén gyorsabbá és biztonságosabbá vált a közlekedés a vonalon, amely segíti a közösségi közlekedésre való átállást. Az autóhasználat visszaszorítása a klímaválság elleni harc kiemelkedő célja – hangsúlyozta köszöntőjében Agnès Monfret, az EU képviseletében.

Ez az avatás az egész ország ünnepe. Az Orbán-kormánynak fontos Budapest, hiszen a város pozíciója és helyzete az egész ország érdeke, hiszen minden második magyar valamelyen formában napi szinten kapcsolatban áll, használja az itteni létesítményeket a fővárossal – jelentette ki Navracsics Tibor uniós ügyekért felelős területfejlesztési miniszter, aki szerint ha igazán fontos ügyről van szó, politikai zörejek ugyan kísérhetik, akadályozhatják a megvalósítást, de meghiúsítani nem tudják. Az Orbán-kormány, az unió és Budapest együttműködési képességének kézzelfogható bizonyítéka ez a felújított metróvonal.

Kábelek Barcelonáig

A 3-as metróvonal 17,3 kilométer hosszú, 20 állomásával Magyarország legnagyobb utasforgalmat lebonyolító kötöttpályás vonala, amelyen naponta félmillióan utaznak, csaknem kétszer annyian, mint a teljes magyarországi vasúthálózaton.

A támogatási szerződés alapján a vonal felújítására 225,1 milliárd forint fordítható az 1,9 milliárd forintos tervezési díjon felül. Ebből 172,7 milliárd uniós forrás, 44,8 milliárdot a hazai központi költségvetés, 7,1 milliárdot a Budapest önkormányzata biztosított. (Ehhez jön hozzá a metrószerelvények felújításának – valójában a régi típusú szerelvények újragyártásának – 69 milliárdos költsége, amelyhez a kormánydöntés miatt nem kaphatott uniós támogatást a főváros.) Az északi és a déli szakasz állomásait a Strabag újította fel 27-27 milliárdért, a középső megállókat a Swietelsky Építő Kft. 86,6 milliárd forintért. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. 47,8 milliárd forintért vállalta az alagútfelújítást, beleértve a biztosítóberendezés és a gyengeáramú rendszer rekonstrukcióját.

A felújítás fő célja, hogy további 25-30 évre biztosítsa a vonal üzemeltetéséhez szükséges üzem- és utasbiztonságot. Az átfogó rekonstrukció (a hiányosságokról és hibákról lásd másik írásunkat) 75-80 százaléka utasforgalomtól elzárt területen történt és magában foglalta valamennyi rendszer cseréjét, vagy felújítását. Új tűzvédelmi, szellőző-, hő-, és füstelvezető és áramellátási rendszer készült, utóbbi a járművek fékezési energiájának hasznosítására is alkalmas (kár, hogy az orosz metrókocsik ezt az előnyt csak részben képesek kihasználni). A régi vágányok helyére új, edzett fejű síneket építettek be, amelyek a várakozások szerint tartósabbak lesznek a réginél.

Az utastereket külön tervezői csapat gondolta újra, amelynek eredményeként minden állomás egyedi arculatot kapott, szellősebb, világosabb lett. A mozgólépcsők cseréje mellett 34 hagyományos felvonót és 6 ferde liftet építettek be a mozgásukban korlátozottak számára.

Az erős áramú kábelek kinyújtva elérnének egészen Barcelonáig.

A rekonstrukció három ütemben valósult meg. Az északi rész átépítése 2017.novemberében kezdődött, a déli szakaszé 2019 áprilisában, míg a középsőé 2020 márciusában. Az utolsó két állomást 2023. május 22-én adták át. Ezen idő alatt 3500 ember dolgozott a projekten, a felújítás a Covid-járvány és orosz-ukrán háború leálló anyagbeszállítások ellenére se állt le egyetlen napra sem. A pótlóbuszok a rekonstrukció 2000 napja alatt 22 millió kilométert tettek meg.