közlekedés;Karácsony Gergely;szavazás;fővárosi önkormányzat;plakátok;BKK;lakógyűlés;

2023-05-22 13:15:00

Városszerte megjelentek a nagy budapesti lakógyűlés plakátjai

Karácsony Gergely szerint most így lehet megvédeni a fővárost a kormánnyal szemben.

Kikerültek a városba az első Budapesti Lakógyűlés plakátjai a BKK külső felületeire is – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szavazásnak ilyen módjának a célja, hogy konkrét, ezúttal közlekedést érintő kérdésekben közvetlenül a budapestiek dönthessenek. – A szavazáson részt vehet minden budapesti lakcímmel és tartózkodási címmel rendelkező, 14 év feletti polgár. Szavazni május elejétől június 11-ig lehet majd. Védjük meg Budapestet! – szólított fel Karácsony Gergely.

Amint arról a Népszava is részletesen beszámolt, a szavazáshoz szükséges egyéni anonim azonosítási kódot tartalmazó leveleket a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai kézbesítették ki a budapestieknek, akik a lakogyules.budapest.hu oldalon vagy személyesen a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján tudják leadni a voksukat.

A kérdések, amelyekkel a városvezetés megmentené Budapestet: 1. Szerinted mi lenne az igazságos? Ha a jelenlegi városvezetés is csak annyi elvonást fizetne, mint az előző vagy ha maradna a több mint tízszeresére emelt kormányzati elvonás? 2. Ebben a helyzetben mit tegyen a városvezetés? Függessze fel a kormányzati elvonások befizetését vagy csökkentse a járatok számát a közösségi közlekedésben? 3. Ebben a helyzetben mit kellene tennie a kormánynak? Vállalásának megfelelően járuljon hozzá a Lánchíd felújításához vagy vonja vissza határozatát, és ne adjon pénzt a felújításra? 4. Szerinted milyen legyen a közlekedés a Lánchídon? Továbbra is sűrűn és dugók nélkül járhassanak a buszok vagy a felújítás előtti, a jelentős dugók ellenére is?