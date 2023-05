nepszava.hu;

Nemzeti Adó- és Vámhivatal;szja-bevallás;1+1 százalék;

2023-05-23 08:58:00

Az állítólagos hosszabbítás ellenére nem lehet már rendelkezni az 1+1 százalékról

Az szja-bevallás elvileg még működik.

Nem lehet rendelkezni az 1+1 százalék felajánlásáról annak ellenére, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban mind ezt, mind az szja-bevallás határidejét meghosszabbította kedd éjfélig az Ügyfélkapu korábbi összeomlása miatt – írta kedd reggel a Telex olvasói jelzések alapján.

Mivel várható volt, hogy sokan az utolsó pillanatra hagyják az szja-bevallást, az Ügyfélkapu nem bírta el a terhelést, és összeomlott. A NAV emiatt közleményben jelezte, hogy május 23-ig meghosszabbítják az szja-bevallást és az 1+1 százalékos rendelkezés benyújtását is – emlékeztetnek.

A portálnak azonban több olvasó is azt jelezte, hogy bár az szja-bevallást kedden is meg lehetett csinálni, az 1+1 százalékról való rendelkezés határideje a rendszer szerint május 22-ével lejárt, így nem tudtak nyilatkozni róla. Pedig a főoldalon is az van kiírva, hogy a leadásra kedd éjfélig van lehetőség.