B.Z.;Á. Z.;

korrupció;per;Völner Pál;Schadl György;

2023-05-23 08:30:00

Ma tesz vallomást a bíróságon Völner Pál, a bukott fideszes államtitkár

A volt politikust kedden hallgatja meg a Fővárosi Törvényszék a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb ismert korrupciós ügyében.

Mint az ismert, a mélyen megélt, buzgó vallásosságával is tüntető, a korrupciót a Parlamentben rendszeresen ostorozó volt igazságügyi államtitkárt azzal vádolta meg az ügyészség, hogy havi rendszerességgel kenőpénzt kapott Schadl Györgytől, hogy a befolyását felhasználva folyamatosan lobbizzzon a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) volt vezetőjének, aki bűnszervezetet működtetett a végrehajtói karon belül. Míg Schadl György 2021 októbere óta őrizetben van, addig az azóta ügyvédként praktizáló Völner Pál szabadlábon védekezhet.

A februárban indult per előkészítő tárgyalásain már hat végrehajtó elismerte, hogy Schadl György ajánlatára vállalták, hogy strómanok lesznek. Így Schadl György a volt államtitkáron keresztül kineveztette őket végrehajtónak, ők pedig az irodájuk bevételeinek jelentős részét leadták Schadl Györgynek. Ebből a szisztémából Schadl György végül legalább 920 millió forintot kasszírozott, havi, rendszeres apanázsként pedig összesen legalább 83 milliót adott Völne Pálnak Az ügyészség ezért halmazatban Schadl Györgyre 10, míg Völner Pálra 8 év börtönbüntetést kért.

Völner Pál eddig folyamatosan tagadta a bűnösségét a rendőrség előtt, majd az előkészítő tárgyaláson azt hangoztatta, hogy kenőpénzt nem kapott és nem is volt hivatali hatásköre a végrehajtók kinevezésére. A sajtónak egyáltalán nem nyilatkozott.

Völner Pál arra sem adott magyarázatot, hogy a vallomása szerint „tisztes polgári jólétben" élő államtitkárként hogyan halmozódott fel a semmiből körülette sok százmilliós ingatlanvagyont.

A Völner-Schadl ügyben sok olyan szál is van, ami arra utal, hogy politikai elitből másokat is komoly kapcsolat fűzött a Völner-Schadl pároshoz, ám a Polt Péter vezette ügyészség végül kihagyta ezeket a vádiratból. így kiderült, hogy Schadl letartóztatása előtt kétszer is járt Varga Judit minisztériumában, egy alkotmánybíró is szoros kapcsolatba került Schadl Györggyel, aki Legfőbb Ügyészség egyik ügyészének is intézett intézett „okosban” végrehajtói szakvizsgát, rejtélyes kapcsolat fűzte Trócsányi László előző igazságügy miniszterhez, továbbá a nagy hatalmú végrehajtó-főnök Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak is intézett ezt-azt.

Mi történt eddig a perben?

Elismerte bűnösségét hat végrehajtó, így Szabó Balázs heted-, Majorosi Eszter hatod-, Forrai Miklós kilenced-, Oszlányi Ákos Döme tized-, Nagy Gábor tizenegyed- és Varga Levente Árpád tizenkettedrendű vádlott 3-4 év közötti felfüggesztett börtönbüntetéseket kaptak és öt-ötmillió forint pénzbírságot. Emellett a bíróság öt évre eltiltotta őket végrehajtói munkától, ám jogi egyetemi végzettséghez kötött munkától nem.

A végrehajtókon kívül elismerte bűnösségét a végrehajtói kar irodavezetője P. Béla István huszonegyedrendű vádlott is. A vádirat szerint ő volt az, aki Schadl György nyomására és instrukcióinak megfelelően bonyolította le a végrehajtói pályázatokat és választotta ki a végrehajtói helyekre Schadl György kádereit. A hivatali vesztegetésért pénzbüntetésben részesítette a bíróság és tíz évre eltiltotta közhivatal viselésétől.

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a két vállalkozót, akik elintézték, hogy Schadl György soron kívül és törvényellenesen kapjon használatba vételi engedélyt Schadl építési szabályok ellenére túlságosan beépített nyaralójára.

Schadl György, Völner Pál, a harmadrendű R. Róbert és a negyedrendű M. Viktor vádlott, illetve egy végrehajtó, Cs. Éva tagadja a bűnösségét, így az ügyükben bizonyítási eljárást folytat le a bíróság. Schadl György a múlt héten tett vallomást, ebben tagadta, hogy korrupciót követett volna el,

Bíróság elé állt a múlt héten Schadl György felesége, Schadl-Baranyai Helga és a volt MBVK-elnök édesapja, a per tizenheted- és tizennyolcad rendű vádlottjaiként egy több tíz milliós ékszerügy miatt.